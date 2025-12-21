Lilian Padilla iba a inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara; recibió nota extorsiva

En medio de lágrimas y mucha tristeza, familiares y amigos despiden a la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez (37), quien fue ultimada el sábado en San Pedro Sula.
Los restos mortales de Padilla están siendo velados en la Funeraria Amor Eterno de La Ceiba, lugar al que han llegado conocidos para expresar sus condolencias a una familia de amplia trayectoria y respeto en la sociedad ceibeña.
Lilian era hija de reconocidos ciudadanos de "La Novia de Honduras". Su padre, el señor Jorge Padilla, se desempeñó como subgerente del Banco Central de Honduras, mientras que su madre, la licenciada Linda Ruth Martínez Navarro de Padilla, fungió durante 20 años como Registradora Civil Municipal de La Ceiba.
Lilian se graduó en el instituto María Regina de La Ceiba, luego se estableció en San Pedro Sula a trabajar para una conocida embotelladora, a la fecha de su muerte laboraba para una empresa internacional como consultora desde su casa.
Su muerte ha causado un fuerte impacto, ya que deja un gran vacío en quienes la conocieron. Una mujer descrita por sus allegados como una profesional brillante y una hija ejemplar.
"Lilian era una persona reservada y sin vicios, nunca le gustó andar en discotecas ni fiestas, muy apegada a la familia. Sus compañeros la querían mucho, ya que era muy especial con todos", dijo, de manera anónima, un primo de la fallecida.
De acuerdo con la información brindada por sus familiares, los actos fúnebres continuarán durante este domingo y su sepelio se llevará a cabo mañana lunes, la hora y el cementerio está sujeto a confirmación.
Según los parientes de Lilian Padilla Martínez, ella estaba a punto de inaugurar una plaza comercial en Santa Bárbara.
Este proyecto era el resultado de una sociedad en la que Padilla asumió la inversión y ejecución de la obra física, mientras que una amiga cercana aportó el terreno. El edificio estaba previsto para ser inaugurado en los próximos días.
La familia indicó que Padilla recibió una carta de extorsión de parte de grupos criminales, en la cual se le exigía el pago de una fuerte suma de dinero como "condición" para permitir la inauguración y operación del inmueble.
Las autoridades y allegados presumen que la causa principal del crimen fue la negativa al pago del "impuesto de guerra".
En este vehículo se conducía la ingeniera civil Lilian Padilla cuando fue atacada por desconocidos en el bulevar Mackey de San Pedro Sula.
Los atacantes dispararon en reiteradas veces desde el costado izquierdo. La ingeniera fue alcanzada por las balas y perdió el control del automotor, yendo a impactar contra un muro en la entrada a la residencial Los Cedros.