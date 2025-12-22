Cossette López sobre hábeas corpus: "No es un instrumento para aprehender personas, ni para hostigar"

Tegucigalpa

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, cuestionó públicamente la actuación de la Procuraduría General de la República tras la presentación de un recurso de hábeas corpus a su favor, al considerar que dicha acción carece de fundamento jurídico y responde a una persecución política.

A través de su cuenta oficial en la red social X, López-Osorio aseguró que diversas instituciones del Estado han sido utilizadas en su contra.

“Para perseguirnos se han valido de un tercio del CNE, del Ministerio Público, de tribunales que no atienden nuestras peticiones oportunamente, de miembros de la milicia, de secretarios de Estado, y ahora se suma la Procuraduría General de la República, haciendo un papel lamentable y evidenciando una profunda ignorancia jurídica”, expresó.

En su publicación, la consejera rechazó el recurso legal presentado por la PGR, señalando que “la PGR pretende justificar su actuación presentando un Habeas Corpus que carece absolutamente de sentido jurídico”, al tiempo que explicó el alcance real de esta figura constitucional.

“El habeas corpus no es un instrumento para aprehender personas, ni para hostigar, ni para simular preocupación por la integridad de alguien”, afirmó, subrayando que se trata de “una garantía constitucional destinada exclusivamente a obligar a la autoridad a presentar a una persona que se encuentra detenida (legal o ilegalmente) y bajo custodia del Estado, para verificar la legalidad de su privación de libertad y su integridad”.

López-Osorio advirtió que el uso de este mecanismo con otros fines constituye una grave vulneración del derecho. “Usarlo como excusa para intentar aprehender ilegalmente a alguien bajo el pretexto de ‘verificar que se encuentra bien’ no solo es un abuso, sino una grave distorsión del derecho y una señal inequívoca de persecución política”, sostuvo.

Finalmente, la consejera aseguró que no se encuentra privada de libertad y reivindicó el ejercicio de sus derechos individuales. “Estoy bien, estoy en libertad, uso mi libertad para elegir mi bienestar, elegir a quién quiero ver y a quién no quiero ver; que haga mi trabajo debe ser suficiente”, concluyó.