PGR presenta hábeas corpus por situación de consejeras del CNE

Tegucigalpa

La Procuraduría General de la República informó este lunes que se interpuso una acción de hábeas corpus (Exhibición Personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López-Osorio, debido al desconocimiento de su paradero.

Según el comunicado oficial, la acción fue presentada el 21 de diciembre de 2025, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales del Procurador General, con el objetivo de que el órgano jurisdiccional competente “verifique de manera inmediata y directa la situación personal de las consejeras mencionadas”, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

La PGR señaló que esta medida busca resguardar los derechos a la “libertad, integridad y vida, que la Constitución reconoce como fines supremos de la sociedad y del Estado”, ante la incertidumbre existente sobre el paradero y las condiciones en las que ejercen sus funciones las consejeras del CNE.