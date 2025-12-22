PGR presenta hábeas corpus por situación de consejeras del CNE

La Procuraduría General de la República informó este lunes que se interpuso una acción de hábeas corpus (Exhibición Personal) ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a favor de las consejeras propietarias del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall García y Cossette Alejandra López-Osorio, debido al desconocimiento de su paradero.
Según el comunicado oficial, la acción fue presentada el 21 de diciembre de 2025, en el marco de las atribuciones constitucionales y legales del Procurador General, con el objetivo de que el órgano jurisdiccional competente “verifique de manera inmediata y directa la situación personal de las consejeras mencionadas”, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales.
La PGR señaló que esta medida busca resguardar los derechos a la “libertad, integridad y vida, que la Constitución reconoce como fines supremos de la sociedad y del Estado”, ante la incertidumbre existente sobre el paradero y las condiciones en las que ejercen sus funciones las consejeras del CNE.
Asimismo, la institución advirtió que esta situación “trasciende el ámbito individual y podría afectar la estabilidad institucional y política del país, la paz social, la seguridad de la Nación, la confianza ciudadana en el proceso electoral y en la democracia hondureña”.
En ese sentido, el órgano estatal subrayó que el recurso de Hábeas Corpus se ha promovido como “una medida estrictamente jurídica, preventiva y garantista, en resguardo del orden constitucional”.
Finalmente, la Procuraduría General de la República reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a la Constitución, la ley y los tratados internacionales de derechos humanos, asegurando que dará seguimiento al trámite que la Sala de lo Constitucional imprima a la acción, así como a las diligencias que se ordenen, las cuales deberán “brindar certeza tanto a las personas favorecidas como a la ciudadanía en general”.
Cabe recordar que las sesiones del pleno de CNE se han estado desarrollando de manera virtual; dichas grabaciones han sido compartidas por el consejero Marlon Ochoa en sus redes sociales.