Maribel Espinoza señala a Libre de querer frenar la declaratoria electoral

Tegucigalpa, Honduras.

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, lanzó un enérgico pronunciamiento en relación con el desarrollo de los escrutinios especiales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que llamó a su partido a no poner en riesgo el proceso democrático ni la alternancia en el poder.

Espinoza fue tajante al afirmar que “ningún liberal bien nacido puede poner en riesgo la democracia y la alternancia en el poder haciendo comparsa con Libre en el CNE”, y aseguró que desde el liberalismo no existe intención alguna de retrasar el proceso electoral. “Ningún liberal atrasará el escrutinio. No se dejen engañar”, expresó.