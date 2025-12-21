Maribel Espinoza señala a Libre de querer frenar la declaratoria electoral

La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, lanzó un enérgico pronunciamiento en relación con el desarrollo de los escrutinios especiales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que llamó a su partido a no poner en riesgo el proceso democrático ni la alternancia en el poder.
Espinoza fue tajante al afirmar que “ningún liberal bien nacido puede poner en riesgo la democracia y la alternancia en el poder haciendo comparsa con Libre en el CNE”, y aseguró que desde el liberalismo no existe intención alguna de retrasar el proceso electoral. “Ningún liberal atrasará el escrutinio. No se dejen engañar”, expresó.
En sus declaraciones, la congresista señaló directamente al partido de gobierno como el principal responsable de un supuesto intento de frenar la declaratoria oficial de elecciones. Según dijo, “el único que no quiere la declaratoria de elecciones es Libre, porque quieren quedarse en el poder”, advirtiendo que no se debe “echar a perder lo ya logrado” en el proceso electoral.
Finalmente, Espinoza hizo un llamado directo a la militancia liberal y a las autoridades electorales para acelerar los procedimientos pendientes. “Es la hora de avanzar rápidamente con esos escrutinios especiales para conocer el resultado que espera el pueblo”, concluyó.
