Reanudan escrutinio especial tras 12 horas de interrupción

Tegucigalpa, Honduras.

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre para revisar 2,792 actas electorales con inconsistencias se reanudó este domingo a eso de las 11:00 am, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una interrupción de varias horas.

Cuando el reloj marcaba las 12 meridiano, con la reanudación del escrutinio especial, el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguía al frente con 1,371,957 votos (40.29%).

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, seguía en el segundo lugar con 1,347,162 (39.56%), y la candidata oficialista Rixi Moncada, quien pedía la nulidad total de las elecciones, en el tercero con 651,578 sufragios (19.13 %), con el 99.87 % de las actas escrutadas.