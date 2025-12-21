Consejera suplente del CNE: "La democracia no se construye con intimidación"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, hizo un llamado a la responsabilidad, al respeto y a la conciencia ética de todos los actores políticos y sociales del país, en medio del tenso ambiente político-electoral. Rodríguez subrayó que los integrantes del órgano electoral no deben ser vistos como adversarios políticos, sino como garantes del proceso democrático.

"Las y los consejeros no somos adversarios políticos; somos garantes del proceso", afirmó, al tiempo que recalcó que su deber es actuar con independencia y sin ningún tipo de coacción. En ese sentido, sostuvo que el cumplimiento pleno de esa responsabilidad solo es posible cuando existen condiciones de seguridad, respeto y ausencia de temor. "Nuestro deber es actuar con independencia y sin coacción de ningún tipo y ese deber solo puede cumplirse plenamente cuando existe seguridad, respeto y ausencia de temor", enfatizó.

La consejera suplente también exhortó a todos los sectores a conducirse con mesura y responsabilidad, cuidando tanto el lenguaje como las acciones. “Invito a todos a conducirse con altura, a cuidar sus palabras y acciones, y a contribuir a un clima de tranquilidad que proteja la integridad de las personas y la estabilidad del país”, expresó. Rodríguez apeló además a valores éticos y espirituales, al señalar: “Que Dios nos conceda a todos sabiduría para actuar con rectitud, templanza y responsabilidad”, en referencia al momento que atraviesa el país.