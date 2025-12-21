  1. Inicio
Consejera suplente del CNE: "La democracia no se construye con intimidación"

Karen Rodríguez señaló que el deber de los consejeros solo puede cumplirse plenamente cuando no existe coacción ni temor.

Karen Rodríguez es consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras.

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, hizo un llamado a la responsabilidad, al respeto y a la conciencia ética de todos los actores políticos y sociales del país, en medio del tenso ambiente político-electoral.

Rodríguez subrayó que los integrantes del órgano electoral no deben ser vistos como adversarios políticos, sino como garantes del proceso democrático.

“Las y los consejeros no somos adversarios políticos; somos garantes del proceso”, afirmó, al tiempo que recalcó que su deber es actuar con independencia y sin ningún tipo de coacción.

En ese sentido, sostuvo que el cumplimiento pleno de esa responsabilidad solo es posible cuando existen condiciones de seguridad, respeto y ausencia de temor.

“Nuestro deber es actuar con independencia y sin coacción de ningún tipo y ese deber solo puede cumplirse plenamente cuando existe seguridad, respeto y ausencia de temor”, enfatizó.

La consejera suplente también exhortó a todos los sectores a conducirse con mesura y responsabilidad, cuidando tanto el lenguaje como las acciones.

“Invito a todos a conducirse con altura, a cuidar sus palabras y acciones, y a contribuir a un clima de tranquilidad que proteja la integridad de las personas y la estabilidad del país”, expresó.

Rodríguez apeló además a valores éticos y espirituales, al señalar: “Que Dios nos conceda a todos sabiduría para actuar con rectitud, templanza y responsabilidad”, en referencia al momento que atraviesa el país.

Reiteró que la democracia solo puede fortalecerse mediante el diálogo y el respeto a la ley, y no a través de presiones o amenazas.

“La democracia se construye con diálogo y ley, nunca con intimidación”, concluyó, al pedir que Honduras sea cubierta con paz y que se resguarde a quienes sirven con honestidad dentro de las instituciones del Estado.

