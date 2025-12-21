Gustavo Solórzano explica qué pasaría si no hay declaratoria de elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH),​​​​ Gustavo Solórzano, advirtió sobre un escenario constitucional “altamente riesgoso” para la democracia hondureña en caso de que el país llegue al 27 de enero sin una declaratoria oficial de resultados en ninguno de los niveles electivos. De acuerdo con Solórzano, la Constitución de la República es clara en su artículo 242, el cual establece que, ante la falta de una declaratoria, se conformaría un gobierno provisional, encabezado por el secretario de Estado en los despachos de Gobernación y Justicia.

"Sinceramente, y como abogado, algo que jamás pensé ver en mi vida jurídica dentro del marco constitucional hondureño; esto solo me lo imaginaba en casos muy excepcionales por circunstancias relacionadas a caso fortuito o fuerza mayor", expresó. El jurista explicó que el mismo artículo constitucional ordena que, entre cuatro y seis meses después, se convoque a nuevas elecciones, subrayando que se trataría de un proceso completamente distinto al anterior. "No es una continuación del proceso electoral previo, es un nuevo proceso electoral", enfatizó. En ese contexto, Solórzano detalló que un nuevo proceso implicaría una nueva convocatoria, la falta de validez de lo actuado en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 -salvo decisión expresa de cada partido-, así como la redefinición de fórmulas presidenciales, diputaciones y corporaciones municipales.