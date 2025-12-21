Cossette López denuncia boicot a escrutinio especial y exige intervención de las FFAA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció una nueva paralización de los escrutinios especiales y advirtió que el proceso se encuentra en un punto crítico. “Ya no se puede”, expresó al referirse a los obstáculos que, según señaló, impiden la continuidad del trabajo electoral. López explicó que, tras los actos de violencia ocurridos en horas de la noche del sábado, el CNE procedió a reorganizar y reforzar los aspectos logísticos.

“Luego de reorganizar y reforzar los aspectos logísticos tras los actos de violencia ocurridos hoy, todo estaba dispuesto para el ingreso del turno B y la reanudación de los escrutinios especiales, conforme a ley”, afirmó. Indicó que, en el recinto, se estaban leyendo las reglas del escrutinio para garantizar claridad y transparencia. Sin embargo, denunció que “los representantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación optaron por abandonar el recinto, ubicándose en las afueras del lugar y paralizando nuevamente el trabajo electoral en abierta confabulación”. Para la consejera, esta conducta tiene un objetivo claro. “Este comportamiento no admite interpretación adicional: su objetivo es impedir la declaratoria”, sostuvo, al tiempo que calificó la acción como una transgresión a la legalidad y al cronograma electoral. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.