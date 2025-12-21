Cossette López denuncia boicot a escrutinio especial y exige intervención de las FFAA

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció una nueva paralización de los escrutinios especiales y advirtió que el proceso se encuentra en un punto crítico. “Ya no se puede”, expresó al referirse a los obstáculos que, según señaló, impiden la continuidad del trabajo electoral.
López explicó que, tras los actos de violencia ocurridos en horas de la noche del sábado, el CNE procedió a reorganizar y reforzar los aspectos logísticos.
“Luego de reorganizar y reforzar los aspectos logísticos tras los actos de violencia ocurridos hoy, todo estaba dispuesto para el ingreso del turno B y la reanudación de los escrutinios especiales, conforme a ley”, afirmó.
Indicó que, en el recinto, se estaban leyendo las reglas del escrutinio para garantizar claridad y transparencia. Sin embargo, denunció que “los representantes del Partido Liberal y de Libertad y Refundación optaron por abandonar el recinto, ubicándose en las afueras del lugar y paralizando nuevamente el trabajo electoral en abierta confabulación”.
Para la consejera, esta conducta tiene un objetivo claro. “Este comportamiento no admite interpretación adicional: su objetivo es impedir la declaratoria”, sostuvo, al tiempo que calificó la acción como una transgresión a la legalidad y al cronograma electoral.
“Se trata de una conducta que transgrede la legalidad, vulnera el cronograma electoral y se ejecuta con absoluta impunidad”, agregó. Ante esta situación, López exigió una respuesta inmediata de las autoridades correspondientes.
“Exijo de manera respetuosa, pero firme, la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas, en su calidad de garantes del proceso electoral”, manifestó. Asimismo, advirtió que los representantes partidarios deben cumplir con la función para la cual fueron acreditados.
“A los representantes de los partidos políticos, o cumplen con la función para la cual fueron acreditados, o deben ser desalojados del recinto, procediendo de inmediato a iniciar los procesos correspondientes por la comisión de delitos electorales. Deben ser sustituidos”, enfatizó.
En un mensaje a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR), la consejera fue enfática al señalar: “Ustedes no deciden lo que el pueblo vota. Están atentando directamente contra los votos de los hondureños, que les guste o no, están depositados en las urnas”.
Finalmente, López acusó a los partidos involucrados de boicotear el proceso electoral y cuestionó su compromiso con la democracia.
“El CNE puso la infraestructura y ustedes están apostando al fracaso del proceso en esta etapa que es responsabilidad suya. Lo que hacen demuestra que su vocación democrática es inexistente y no respetan al pueblo que es quien elige”, concluyó.