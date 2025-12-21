Nasry Asfura denuncia agresiones a mujeres en Centro Logístico Electoral de Honduras

Tegucigalpa

El candidato presidencial de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, denunció ayer sábado la agresión de la que han sido víctimas varias mujeres en el Centro Logístico Electoral (CLE) del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, ante la “pasividad cómplice de fiscales”.

”Hoy sábado, 20 de diciembre, estas juntas (especiales de verificación) han paralizado ilegalmente las actividades del Centro Logístico Electoral, han agredido a mujeres y lo han hecho ante la pasividad cómplice de fiscales presentes que incumplen su deber constitucional”, afirmó Asfura en redes sociales. Agregó que el pueblo hondureño “habló con claridad el 30 de noviembre” y pidió que “respeten esa decisión soberana”.

”No es anulando actas, retrasando el proceso ni recurriendo a la violencia como se cambian los resultados de una elección democrática”, subrayó Asfura, quien lidera los resultados preliminares de las elecciones, según el sitio web del CNE, con el 40,29 % de las actas electorales, cuando se ha escrutado el 99,87 %.

Asfura subrayó que los miembros de las juntas especiales de verificación y recuento son organismos electorales legalmente constituidos, no son ciudadanos enviados a defender intereses partidarios, sino autoridades sujetas a la ley y que cualquier actuación al margen de ella es delito y tiene consecuencias penales.

El candidato, quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, le hizo un llamado a la comunidad internacional “firme y responsable: la violencia escala cada día porque existe impunidad tolerada por quienes debían garantizar el orden, la legalidad y la justicia”.