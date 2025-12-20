Consejo de Ministros analiza proceso de transición gubernamental en Olancho

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta Xiomara Castro encabezó este sábado una reunión del Consejo de Ministros en el municipio de Lepaguare, departamento de Olancho, como parte de la fase final de su administración y del proceso de preparación para el traspaso de poder.

En la jornada, los funcionarios del Ejecutivo entregaron más de 100 reportes relacionados con la ejecución de políticas públicas y programas desarrollados durante los casi cuatro años de mandato, los cuales fueron revisados por la mandataria como parte del ejercicio de rendición de cuentas.

Durante la sesión, el gabinete aprobó la prórroga del estado de excepción hasta el 26 de enero, fecha en la que concluye oficialmente el actual período presidencial, mientras se mantiene el control institucional en medio del proceso electoral en curso.

Otro de los temas centrales fue la organización del proceso de transición gubernamental, un aspecto que, según autoridades del Ejecutivo, se desarrolla en un escenario político complejo debido a que aún no se ha emitido la declaratoria final de las elecciones generales.