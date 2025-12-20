Consejo de Ministros analiza proceso de transición gubernamental en Olancho

La presidenta Xiomara Castro encabezó este sábado una reunión del Consejo de Ministros en el municipio de Lepaguare, departamento de Olancho, como parte de la fase final de su administración y del proceso de preparación para el traspaso de poder.
En la jornada, los funcionarios del Ejecutivo entregaron más de 100 reportes relacionados con la ejecución de políticas públicas y programas desarrollados durante los casi cuatro años de mandato, los cuales fueron revisados por la mandataria como parte del ejercicio de rendición de cuentas.
Durante la sesión, el gabinete aprobó la prórroga del estado de excepción hasta el 26 de enero, fecha en la que concluye oficialmente el actual período presidencial, mientras se mantiene el control institucional en medio del proceso electoral en curso.
Otro de los temas centrales fue la organización del proceso de transición gubernamental, un aspecto que, según autoridades del Ejecutivo, se desarrolla en un escenario político complejo debido a que aún no se ha emitido la declaratoria final de las elecciones generales.
La titular de la Secretaría de la Presidencia, Sarahí Cerna, informó que hoy en el Consejo de Ministros ampliado liderado por la presidenta @XiomaraCastroZ, los funcionarios expusieron los logros de sus respectivas instituciones y se introdujo una moción orientada a extender la... pic.twitter.com/IKUkTbBUOB— Secretaría de Prensa de Honduras (@gobprensaHN) December 21, 2025
El vicecanciller Gerardo Torres señaló que el mandato presidencial ha sido avanzar de forma paralela en el cierre administrativo del año y en la conclusión ordenada del gobierno, con el propósito de dejar documentados los resultados y compromisos de la actual gestión.
Torres explicó que el Ejecutivo busca entregar a la próxima administración un panorama claro de los avances, pendientes y políticas impulsadas bajo el enfoque del socialismo democrático, independientemente del desenlace electoral.
De acuerdo con el calendario constitucional, el nuevo gobierno deberá asumir funciones el 27 de enero, y estará encabezado por Nasry Asfura, del Partido Nacional, o Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quienes se mantienen como los principales contendientes en la elección presidencial.
Hasta la noche del 20 de diciembre, los datos preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaban que Asfura sumaba 1,369,370 votos, mientras Nasralla acumulaba 1,345,086, con una diferencia de 24,284 sufragios.
El órgano electoral también informó que el escrutinio alcanzó un 99.87 % de avance, aunque permanecen 1,809 actas con inconsistencias, las cuales continúan bajo revisión antes de la proclamación oficial de resultados.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene sus funciones hasta el final del mandato constitucional, a la espera de que el proceso electoral concluya formalmente y se concrete la transición hacia la próxima administración.