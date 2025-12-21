Escrutadores liberales y de Libre paran escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras..

Este domingo por la mañana, los miembros del turno A se presentaron al Centro Logístico Electoral y permanecían haciendo fila a la espera de que las autoridades correspondientes les autorizaran el ingreso para retomar las labores de escrutinio.

La negativa de ambos partidos profundizó la tensión en el proceso electoral y retrasó nuevamente la revisión de actas, en un contexto ya marcado por cuestionamientos y denuncias cruzadas entre las fuerzas políticas.

Ante esta situación, unos 200 miembros del Partido Liberal determinaron no ingresar a las instalaciones del centro logístico, argumentando que las indicaciones recibidas generaban incertidumbre y presión sobre su labor como escrutadores. La misma postura fue adoptada por los representantes de Libre, quienes también decidieron no continuar con el escrutinio especial y mantenerse fuera del CLE.

De acuerdo con militantes del Partido Liberal, la decisión fue tomada luego de que militares asignados a la seguridad del CLE, utilizando un megáfono, informaran a los escrutadores que las actas debían revisarse conjuntamente con los votos y que no podían dejarse en cero, advirtiendo que hacerlo podría constituir un delito electoral.

Los representantes de los partidos Liberal y Libertad y Refundación (Libre) asignados al turno B para labores de escrutinio se negaron a realizar su trabajo la noche del sábado y decidieron no ingresar al Centro Logístico Electoral (CLE), lo que provocó una nueva paralización en el proceso de revisión de actas.

Como presidente del CCEPLH, solicito de manera atenta e inmediata y atendiendo la solicitud del CNE que el turno “A” de nuestros escrutadores se presenten inmediatamente a continuar con el conteo electoral; de no hacerlo antes de las 11 a. m., el Partido tomará la acción de...

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Pola Hall, denunció que continúan los "graves retrasos en el escrutinio especial" de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y que hay un "clima de intimidación" en el Centro Logístico Electoral.

"Continúan graves retrasos en el escrutinio especial que se desarrolla en el CLE, lo poco que se avanza incluye actas en cero y un clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos. Este tema, que es de seguridad nacional, se abordaría en la sesión que fue saboteada por un Consejero", indicó en un mensaje en la red social X.

Agregó que "a estas alturas, resulta claro que existen sectores dentro de partidos políticos que se prestan a demorar el escrutinio y complicar las elecciones".

Hall señaló que el CNE continúa "enfrentando acciones cuyo fin es interrumpir y demorar el proceso electoral" y que "aumentan las presiones" para que ella y la también consejera Cossette López, asistan "de forma presencial de una sesión de pleno" de ese organismo.

Hall también denunció que el turno A de ayer, sábado, acreditado en el escrutinio especial, de las 7:00 de la mañana a las 7:00 de la noche, con casi 100 juntas conformadas, procesó aproximadamente 112 actas presidenciales, algo que calificó de "inaudito, cuando el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio".

"Repito que todos los miembros de juntas especiales son propuestas por partidos políticos. A los partidos se les hace un urgente y enfático llamado para que, de forma inmediata, sustituyan a los miembros de juntas que se están prestando a estas lamentables acciones", acotó la consejera presidenta.

El escrutinio especial para 2,792 actas electorales con inconsistencias estaba previsto para iniciar el sábado 13 de diciembre, pero inició el pasado jueves.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja con el 40.29% a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma el 39.57%, cuando se han escrutado el 99.86% de las actas.

La candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, en el tercer lugar, acumula el 19.13%, según el informe preliminar oficial del CNE, que se está actualizando frecuentemente.