¿Lluvias por la tarde? Así estará el clima en Honduras este domingo

Tegucigalpa

Para este domingo 21 de diciembre de 2025, se esperan condiciones mayormente secas en todo el país, según el pronóstico meteorológico. No obstante, el viento del noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá la formación de nubosidad.

Durante la tarde, podrían registrarse lluvias y lloviznas débiles y aisladas, principalmente en las zonas norte, oriente y centro del país, con mayor incidencia en sectores montañosos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, lo que representa condiciones relativamente estables para la navegación.

La fase lunar corresponde a Luna Nueva. El sol salió a las 6:03 de la mañana y se ocultará a las 5:21 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en zonas vulnerables a lluvias ocasionales.