La última publicación de DJ Fer en sus redes antes de ser ultimado en SPS

Conmoción y dolor ha provocado la muerte violenta de Luis Fernando Velásquez Obregón (31 años), un querido DJ de San Pedro Sula.
DJ Fer, como era conocido en su ámbito, fue acribillado la noche del domingo 21 de diciembre cuando se conducía en su carro por el barrio Río de Piedras.
Minutos antes de ser ultimado, Luis Fernando se encontraba en un bar-restaurante de ese sector de la ciudad, desempeñándose como DJ.
Tras finalizar su actividad, salió del establecimiento en su vehículo, un pickup marca Ford, modelo F-150, y a pocos metros fue interceptado por desconocidos.
Los criminales dispararon por uno de los costados del automotor, según se observa en imágenes que se difundieron en redes sociales de la escena del crimen.
Al menos 10 disparos alcanzaron a DJ Fer, los cuales le causaron la muerte de manera instantánea. Los responsables huyeron de la zona sin dejar rastro.
El cuerpo de DJ Fer quedó dentro del vehículo. Un portavoz de la Policía Nacional indicó que cuando agentes llegaron a la escena, el joven ya no tenía signos vitales.
Previo a ser asesinado, realizó tres publicaciones en sus historias de Instagram, donde posteaba regularmente videos y fotografías de los lugares en los que se presentaba como DJ.
Esta fue la segunda historia que publicó DJ Fer la noche de ayer domingo. Se le observa usando una camisa de color negro.
Y su última publicación fue mostrando las pantallas de las computadoras con las mezclas y canciones utilizadas para animar a los presentes en el lugar.
Se conoció, además, que Luis Fernando era socio de un club nocturno de esta ciudad. Residía en la residencial Villas del Campo.
DJ Fer era padre de una niña. Él era hijo de un pastor de una iglesia de Choloma. Los familiares del ahora occiso retiraron su cuerpo este lunes de Medicina Forense. Aún se desconoce el móvil del crimen.