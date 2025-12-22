Así ultimaron a DJ Fer en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula

Un conocido DJ sampedrano fue ultimado a disparos la noche del domingo 21 de diciembre en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
El ataque se produjo en el barrio Río de Piedras, cuando DJ Fer se conducía en su carro, un pickup marca Ford, modelo F-150.
De acuerdo con las autoridades policiales, el DJ asesinado fue identificado como Luis Fernando Vásquez Obregón, de 31 años de edad.
El cuerpo sin vida de Vásquez Obregón quedó dentro del vehículo y presentaba al menos 10 impactos de bala, según informes.
El carro, de color negro y con número de placa HDR 2318, quedó casi en medio de la calle. La escena fue acordonada por agentes de la Policía Nacional.
Según se conoció, además de su trabajo como DJ, Luis Fernando Vásquez era socio de un club nocturno de esta ciudad.
DJ Fer residía en la colonia Villas del Campo. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha iniciado con las diligencias investigativas correspondientes.
Sin embargo, hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato de DJ Fer, así como el paradero de quienes cometieron el crimen.
DJ Frank, quien conocía al ahora occiso, dejó un mensaje en sus redes sociales tras conocer la noticia del asesinato. "Qué pesar. Que descanse en paz Dj Fer", escribió.
La Policía Nacional no ha brindado mayores detalles sobre este hecho violento en San Pedro Sula, donde el sábado al mediodía, en circunstancias similares, fue acribillada a balazos una ingeniera civil mientras se conducía en su camioneta Prado por el bulevar Mackey.