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Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona receta paliza y le responde al Real Madrid

Los culés mantienen la distancia contra los madridistas en un torneo español apasionante.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 10:57 -
  • German Alvarado
Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona receta paliza y le responde al Real Madrid

Fede Valverde por Real Madrid y Raphinha en Barcelona, figuras de ambos clubes durante este fin de semana en la Liga de España.
Barcelona, España.

El FC Barcelona firmó una contundente actuación domingo al golear 5-2 al Sevilla FC y reafirmarse como líder en LaLiga. El conjunto azulgrana ofreció una exhibición ofensiva que dejó sin respuestas al equipo andaluz y confirmó el gran momento que atraviesa en la temporada.

El extremo brasileño Raphinha fue la gran figura del encuentro al marcar un hat-trick, además se hicieron presente en el marcador sus compañero Dani Olmo y Joan Cancelo, por la visita descontaron Olso y Show.

Barcelona no tiene piedad y golea al Sevilla con un hat-trick de Raphinha

Con una presión alta, posesión de balón y constantes llegadas al área rival, el Barcelona fue inclinando el campo a su favor. El Sevilla intentó resistir en defensa, pero la intensidad y precisión del cuadro catalán terminaron marcando la diferencia.

Con este triunfazo, el FC Barcelona se consolida en la cima del balompié español y tras 28 jornadas suma la cantidad de 70 puntos. Como consecuencia, los culés se alejan de un Real Madrid que estaba al acecho y los merengues son segundos con 66 unidades.

En el tercer escalón se mantuvo el Atlético de Madrid con su victoria por la mínima (1-0) contra el Getafe, gracias a un gol del argentino Nahuel Molina. Los colchoneros llegaron a 57 puntos, dos más que el cuarto Villarreal que el viernes empató 1-1 en el campo del Alavés.

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Por su parte, el Sevilla deberá pasar rápidamente la página y trabajar para corregir los errores mostrados en este encuentro. El conjunto andaluz quedó expuesto ante uno de los equipos más en forma del campeonato y ahora buscará recuperar terreno en las próximas jornadas.

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Redacción web
German Alvarado

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