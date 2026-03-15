Tabla de posiciones Liga Española: Barcelona receta paliza y le responde al Real Madrid

Barcelona, España.

El extremo brasileño Raphinha fue la gran figura del encuentro al marcar un hat-trick, además se hicieron presente en el marcador sus compañero Dani Olmo y Joan Cancelo , por la visita descontaron Olso y Show.

El FC Barcelona firmó una contundente actuación domingo al golear 5-2 al Sevilla FC y reafirmarse como líder en LaLiga. El conjunto azulgrana ofreció una exhibición ofensiva que dejó sin respuestas al equipo andaluz y confirmó el gran momento que atraviesa en la temporada.

Con una presión alta, posesión de balón y constantes llegadas al área rival, el Barcelona fue inclinando el campo a su favor. El Sevilla intentó resistir en defensa, pero la intensidad y precisión del cuadro catalán terminaron marcando la diferencia.

Con este triunfazo, el FC Barcelona se consolida en la cima del balompié español y tras 28 jornadas suma la cantidad de 70 puntos. Como consecuencia, los culés se alejan de un Real Madrid que estaba al acecho y los merengues son segundos con 66 unidades.

En el tercer escalón se mantuvo el Atlético de Madrid con su victoria por la mínima (1-0) contra el Getafe, gracias a un gol del argentino Nahuel Molina. Los colchoneros llegaron a 57 puntos, dos más que el cuarto Villarreal que el viernes empató 1-1 en el campo del Alavés.