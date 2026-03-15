Génesis PN vs Olimpia, EN VIVO, Liga Nacional Honduras: Hora y transmisión

La Paz, Honduras.

Hoy, nuevamente los albos regresan al estadio Estadio Roberto Suazo Córdova y llegan con sed de revancha para enfrentar a Génesis PN , equipo que los humilló en el torneo anterior.

El bicampeón Olimpia vuelve al departamento de La Paz, lugar donde el año pasado sufrió una de las humillaciones más grandes de su exitosa historia luego de caer goleado 6-2, en un resultado nunca antes visto.

En aquella ocasión, y tras el penoso marcador, el estratega uruguayo Eduardo Espinel anunció su retiro como director técnico del equipo, aunque posteriormente se retractó, decidió continuar y más adelante logró el bicampeonato.

Aquel partido evidenció la capacidad ofensiva del equipo local y dejó claro que el conjunto capitalino no puede confiarse cuando visita este escenario.

En lo que va del Clausura 2026, el León ha tenido un torneo irregular y debe confirmar su mejoría, ya que el pasado jueves venció con polémica al Platense FC. En la tabla de posiciones, los merengues son quintos con 15 puntos y, como consecuencia, están obligados a ganar para no alejarse de los primeros lugares.

Génesis PN, por su parte, es otro club con una campaña irregular y marcha octavo con 10 unidades. En la lucha por no descender, cuentan con 28 puntos, por lo que si ganan prácticamente darían un paso gigante para salvar la categoría, ya que el último puesto en la zona roja es del CD Choloma con 18 unidades.

Una de las claves del partido estará en la batalla en el mediocampo, donde Olimpia intentará imponer su estilo de posesión y circulación del balón, mientras que Génesis buscará aprovechar los espacios y salir rápido al contragolpe. La intensidad defensiva del equipo local también será fundamental para frenar el poder ofensivo de los albos, que suelen ser muy peligrosos cuando encuentran espacios en los últimos metros.

Con ese antecedente reciente y la necesidad de sumar, el choque entre Génesis PN y Olimpia promete emociones, intensidad y un ambiente cargado de expectativa en un duelo que podría tener un impacto importante en el desarrollo de la temporada en la Liga Nacional.