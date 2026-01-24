¡De volea! Así fue el golazo de Darixon Vuelto en el Real España-Olancho

San Pedro Sula, Honduras.

Los Aurinegros comenzaron comenzaron con el pie derecho en el certamen y vaya forma de hacerlo con un auténtico golazo para romper el empate ante el complicado equipo de los Potros, ahora comandados por Jhon Jairo López.

¡UUUUFFFF, QUÉ GOLAZO! La Liga Nacional de Honduras empezó de la mejor manera y este sábado 24 de enero se quedó enmarcado con una verdadera joya que se dio en el Real España vs Olancho FC por la jornada 1 del Torneo Clausura 2026.

Aunque el primer tiempo tuvo sus contratiempos y no habían muchas ocasiones claras, apareció Darixon Vuelto en el 42 para hacer una cosa de locos y se destapó con el que apunta a estar entre los golazos del torneo, y eso que solo es la fecha 1.

Todo se originó desde la banda derecha. Edson Palacios desde su carril mando un pasado centro que llegó a los linderos del área, en donde, sin pensarlo, Vuelto la tomó con el exterior y sacó un potente disparo de volea para vencer en el fondo a Harold Fonseca.

Vuelto lo celebró a todo pulmón con sus compañeros y se ganó la tarjeta amarilla tras quitarse la camiseta. Tres minutos más tarde, Sayago hizo el 2-0 para el Real España frente a los Potros y el cuadro local se fue con la ventaja al descanso.