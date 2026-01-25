Ricardo Álvarez pide peculiar "chamba" a Juan Diego Zelaya ¿Qué le pidió?

Entre los invitados al acto oficial estuvo Álvarez, uno de los principales impulsores del Trans-450 durante su administración (2010-2014), quien no perdió la oportunidad de referirse al sistema de transporte que marcó su paso por la Alcaldía y que, durante más de una década, ha permanecido detenido y convertido en símbolo de promesas incumplidas y para muchos un acto de corrupción.