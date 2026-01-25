Bota de Oro 2026: Mbappé se luce, Haaland estancado y triplete de brasileño; tabla

La Bota de Oro 2025-2026 sigue su carrera con los delanteros buscando ser los máximos goleadores de Europa. Kylian Mbappé aprovechó la falta de gol de Harry Kane y Erling Haaland este fin de semana para dar un golpe en la mesa.
La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los goles anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas de la UEFA.
Endrick se destapó con sus primeros goles en la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Lyon. El joven brasileño, cedido por el Real Madrid, marcó un hat-trick en el triunfo (2-5) contra el Metz en la Ligue 1 de Francia.
17. Mason Greenwood (Olympique de Marsella) - 12 goles (x2): 24 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés no pudo anotar el sábado 24 de enero contra el Lens, al que ganaron 3-1, pero sigue liderando la tabla de goleadores de la Ligue 1 de Francia.
15. Kasper Hogh (FK Bodø/Glimt de Noruega) 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
14. Nahir Besara (Hammarby Fotboll de Suecia) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
13. Luis Suárez (Sporting Lisboa) - 17 goles (x1,5): 25.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero colombiano marcó un doblete para el triunfo de su equipo (1-2) contra el FC Arouca en la Liga portuguesa.
12. Klaemint Olsen (NSI Runavik de Islas Feroe) - 26 goles (x1): 26 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
11. Ibrahim Diabate (GAIS de Suecia): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
10. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Noruega) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
9. August Priske (Djurgardens de Suecia) - 18 goles (x1,5): 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero danés fue fichado recientemente por el Birmingham a cambio de 6 millones de libras esterlinas.
8. Ayase Ueda (Feyenoord): 18 goles (x1,5) - 27 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026.
7. Darko Lemajic (FC RFS de Letonia): 28 goles (x1) - 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. Es el primer representante de las ligas menores. El serbio es, con diferencia, el futbolista que más goles ha celebrado en la presente temporada, pero al militar en el RFS (Rigas Futbols Skolas) de Letonia sus 28 tantos se traducen en apenas 28 pts.
6. Vedat Muriqi (Mallorca) - 14 goles (x2): 28 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El goleador kosovar, que venía de hacer un hat-trick, esta vez no pudo hacer nada en la derrota de su equipo (3-0) en el campo del Atlético de Madrid en la Liga Española.
5. Vangelis Pavlidis (Benfica) - 19 goles (x1,5): 28.5 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero griego firmó dos goles en la paliza del conjunto de José Mourinho (4-0) el Estrela Amadora en la Liga portuguesa.
4. Igor Thiago (Brentford): 16 goles (x2) - 32 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero brasileño naufragó y su equipo cayó (0-2) frente al Nottingham Forest en la Premier League.
3. Erling Haaland (Manchester City): 20 goles (x2) - 40 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El noruego no vio puerta en el triunfo citizen (2-0) contra el Wolverhampton Wanderers en la Premier League.
2. Harry Kane (Bayern Múnich): 21 goles (x2) - 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero inglés se fue en blanco en la derrota del equipo bávaro (1-2) en casa contra el Augsburgo. Lo empataron en la cima de la tabla de goleadores de Europa.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 21 goles (x2) - 42 puntos en la clasificación de la Bota de Oro 2025-2026. El delantero francés firmó un doblete en el triunfo sobre el Villarreal y se puso líder de la tabla de goleadores de Europa, empatando con Harry Kane en la cima.