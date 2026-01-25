  1. Inicio
En riesgo el partido Olimpia vs Génesis PN en el Nacional por este motivo

Surge un problema en el estadio Nacional Chelato Uclés a horas del debut del Olimpia contra Génesis PN.

  • Actualizado: 25 de enero de 2026 a las 15:56 -
  • Gilmer Barralaga
Olimpia debe enfrentar al Génesis PN este domingo 25 de enero en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Tegucigalpa, Honduras.

A pocas horas de su debut en el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, el bicampeón Olimpia enfrenta una situación inesperada que pone en riesgo la realización de su partido de la primera jornada contra el Génesis PN.

Los campeones nacionales están programados para recibir este domingo a los “caninos” a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés, sin embargo, el encuentro podría no disputarse debido a fallas en el sistema eléctrico del coloso capitalino.

El problema se originó tras el daño de una tubería de agua en las afueras del estadio, lo que provocó que varios cables se mojaran. Dichos cables alimentan las torres de iluminación artificial y el nuevo sistema de alumbrado instalado en el techo del sector de sol centro.

A menos de cuatro horas para el inicio del compromiso, personal de la Empresa Energía Honduras (EEH), el SANAA y Condepor se mantienen trabajando de manera conjunta para restablecer el fluido eléctrico en su totalidad.

Ya en la Gran Final Olimpia vs Marathón hubo problemas con el alumbrado eléctrico en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Hasta el momento, únicamente una parte del alumbrado logra encender, situación que impediría el arranque del encuentro en horario nocturno si no se soluciona a tiempo.

En caso de que el partido no pueda disputarse esta noche, la alternativa sería reprogramarlo para este lunes en horas de la mañana. Hasta ahora, ninguna autoridad de la Liga Nacional ni representantes de Olimpia o Génesis PN se han pronunciado de manera oficial sobre la situación.

