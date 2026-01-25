Jesús Eduardo Núñez asume segundo período como alcalde de San Antonio

San Antonio de Cortés dio inicio este 25 de enero a un nuevo período administrativo con la toma de posesión de Jesús Eduardo Núñez Serrano, quien asumió por segunda vez la alcaldía del municipio, representando al Partido Libertad y Refundación (Libre).
El acto solemne se desarrolló conforme a lo establecido en la Ley de Municipalidades y tuvo lugar en el auditorio de la Escuela 18 de Noviembre, escenario que marcó un hecho histórico para la comunidad.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y familiares, quienes lo acompañaron durante el acto protocolario. Entre ellos estuvieron Suyapa Santos, su esposa, así como sus hijos David Núñez, Jesús Eduardo Núñez y Geovanny Núñez, con quienes el alcalde posó portando la banda municipal, símbolo de la autoridad local.
Núñez Serrano fue declarado oficialmente alcalde electo tras la declaratoria emitida por el Consejo Nacional de Elecciones (CNE), resultado que, según expresó, reflejó el respaldo de los habitantes de San Antonio de Cortés a su proyecto político y a la continuidad de su gestión.
Durante su administración anterior, el alcalde destacó por la implementación de proyectos enfocados en el fortalecimiento del sector educativo, área que ha sido una de las prioridades de su gestión municipal y que, aseguró, continuará impulsando durante este nuevo período.
La toma de posesión se desarrolló en un ambiente de orden y solemnidad, con la participación de autoridades locales y miembros de la comunidad, quienes acompañaron el inicio de esta segunda gestión municipal, marcada por el compromiso de dar continuidad a los programas sociales y de desarrollo en beneficio del municipio.