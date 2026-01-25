Jesús Eduardo Núñez asume segundo período como alcalde de San Antonio

Cortés, Honduras.

San Antonio de Cortés dio inicio este 25 de enero a un nuevo período administrativo con la toma de posesión de Jesús Eduardo Núñez Serrano, quien asumió por segunda vez la alcaldía del municipio, representando al Partido Libertad y Refundación (Libre).

El acto solemne se desarrolló conforme a lo establecido en la Ley de Municipalidades y tuvo lugar en el auditorio de la Escuela 18 de Noviembre, escenario que marcó un hecho histórico para la comunidad.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades, invitados especiales y familiares, quienes lo acompañaron durante el acto protocolario. Entre ellos estuvieron Suyapa Santos, su esposa, así como sus hijos David Núñez, Jesús Eduardo Núñez y Geovanny Núñez, con quienes el alcalde posó portando la banda municipal, símbolo de la autoridad local.