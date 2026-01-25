José Santiago Motiño inicia nuevo período como alcalde de La Lima

La Lima, Cortés.

La Lima comenzó una nueva etapa en su administración municipal este 25 de enero con la juramentación y toma de posesión de José Santiago Motiño López como alcalde reelecto del municipio, en una ceremonia realizada conforme al calendario establecido por la Ley de Municipalidades. El acto protocolario, que tuvo como escenario el Parque Central de La Lima, marcó el inicio oficial de su nueva gestión, con la entrega de la banda y el bastón de mando, símbolos de la autoridad municipal. De acuerdo con la declaratoria oficial del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), Motiño López, candidato del Partido Nacional, obtuvo 8,686 votos, superando por un estrecho margen a Reynaldo Maldonado, aspirante del Partido Liberal, quien alcanzó 8,533 votos.

Motiño es egresado de la Academia Nacional de Policía y se dedica actualmente a la agricultura y la ganadería. Su plan de gobierno está estructurado en cinco ejes prioritarios: salud, educación, seguridad, desarrollo social y fortalecimiento de lo religioso. Estas áreas, según ha señalado, guiarán las acciones de su administración durante el nuevo período. Entre las metas planteadas para el primer año de gestión, el alcalde reelecto destacó la mejora de la entrada principal del municipio, la reactivación del policlínico y la gestión de los recursos que corresponden a La Lima por la operación del aeropuerto Ramón Villeda Morales. Motiño también reivindicó el balance de su gestión anterior (2018-2022), señalando la transparencia como uno de los principales logros de su administración. Recordó que el gobierno municipal recibió "cinco diplomas de transparencia" y afirmó que no existen observaciones de tipo económico. "No tengo ningún reparo económico que el Tribunal Superior de Cuentas no nos haya hecho, al contrario, estamos limpios", expresó.

En cuanto a obras y programas ejecutados, el alcalde resaltó la entrega sostenida de útiles escolares durante cuatro años, la rehabilitación de puentes y pasos, así como la remodelación de entradas y bulevares, acciones que, según indicó, transformaron la imagen comercial del municipio. Motiño atribuyó estos resultados a una adecuada priorización del gasto y a una gestión cercana a la población. “Yo soy de campo, no soy alcalde de escritorio”, afirmó, al subrayar su enfoque de trabajo directo con las comunidades.