Eber Josué Aplícano, alcalde electo de Choluteca

  2. · Honduras

De acuerdo con los datos del CNE, Eber Josué obtuvo 33,412 votos, equivalentes al 49.35 % de la votación

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este 30 de diciembre el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía del municipio de Choluteca, Choluteca, donde Eber Josué Aplícano Valladares fue declarado alcalde electo tras imponerse en las elecciones generales a Quintín Javier Soriano Pérez, quien se despide de su quinto mandato.

De acuerdo con los datos del CNE, Eber Josué obtuvo 33,412 votos, equivalentes al 49.35 % de la votación, resultado que lo posicionó como ganador del proceso electoral en ese municipio del sur del país.

Juan Diego Zelaya es el alcalde electo del Distrito Central

En la contienda también participaron Quintín Javier Soriano Pérez, del Partido Liberal, quien obtuvo 20,881 votos, y Saúl Aníbal Carranza Cerrato, del partido Libre, con 11,704 votos.

Con este resultado, el Partido Nacional asumirá una alcaldía que permaneció durante dos décadas bajo la conducción de Quintín Soriano, quien logró cinco reelecciones consecutivas al frente de la comuna.

La declaratoria se emitió una vez concluidas las fases de revisión de actas y verificación de resultados, conforme al calendario electoral.

Declaratoria

El Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry 'Tito' Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, también se impuso en las elecciones para diputados y alcaldes en los comicios generales del 30 de noviembre, según la declaración final hecha este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas de que finalizara el plazo que tenía para darla a conocer.

Según la declaración, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre, izquierda) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.

En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.

