Eber Josué Aplícano, alcalde electo de Choluteca

San Pedro Sula, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este 30 de diciembre el triunfo del Partido Nacional en la alcaldía del municipio de Choluteca, Choluteca, donde Eber Josué Aplícano Valladares fue declarado alcalde electo tras imponerse en las elecciones generales a Quintín Javier Soriano Pérez, quien se despide de su quinto mandato. De acuerdo con los datos del CNE, Eber Josué obtuvo 33,412 votos, equivalentes al 49.35 % de la votación, resultado que lo posicionó como ganador del proceso electoral en ese municipio del sur del país.

En la contienda también participaron Quintín Javier Soriano Pérez, del Partido Liberal, quien obtuvo 20,881 votos, y Saúl Aníbal Carranza Cerrato, del partido Libre, con 11,704 votos. Con este resultado, el Partido Nacional asumirá una alcaldía que permaneció durante dos décadas bajo la conducción de Quintín Soriano, quien logró cinco reelecciones consecutivas al frente de la comuna. La declaratoria se emitió una vez concluidas las fases de revisión de actas y verificación de resultados, conforme al calendario electoral.

Declaratoria