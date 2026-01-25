Ronmel Rivera toma posesión como alcalde de San Luis, pese a que el TJE declaró a José Toro

San Luis, Santa Bárbara

El conflicto electoral se originó tras los resultados de los comicios municipales, los cuales fueron impugnados y llevados hasta la máxima instancia en materia electoral, que finalmente emitió un fallo a favor de José Carlos Toro.

La alcaldía de San Luis, Santa Bárbara, continúa envuelta en una controversia luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) declarara a José Carlos Toro como alcalde electo, mientras que Ronmel Rivera ya tomó posesión del cargo.

No obstante, pese a la resolución del TJE, Ronmel Rivera procedió a asumir funciones como alcalde, lo que ha generado incertidumbre jurídica y política en el municipio santabarbarense.

La toma de posesión de Rivera se realizó en medio de cuestionamientos por parte de sectores que consideran que el fallo del Tribunal debe respetarse y ejecutarse conforme a la ley electoral vigente.

Durante el acto de toma de posesión de Rivera, sus seguidores gritaban "¡Sí se pudo!" y elevaban gritos de alegría en festejo del acto.

"Agradezco a mi familia, amigos y dirigencia del Partido Libertad y Refundación por brindarme el apoyo para ser el alcalde", dijo Rivera en sus primeras líneas del discurso en su toma de posesión.

Agregó que: "Agradezco a cada una de las personas que ha depositado su confianza en mi persona para defender la voluntad del pueblo sanluiseños, los enemigos del pueblo están al acecho", aseveró.

"San Luis, Santa Bárbara no es ningún botín político ni económico, es tierra de hombres y mujeres valientes que no merecen ser pisoteados", destacó.

Equipo de José Carlos Toro reveló a LA PRENSA que este lunes 26 de enero el TJE junto al CNE estarían entregando la respectiva credencial que lo acredita como el alcalde electo del municipio de San Luis, Santa Bárbara.