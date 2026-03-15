¿En qué consiste el "loco" ritual de Nicole Kidman antes de los Oscar?

Lejos de los preparativos habituales que suelen describir las estrellas de Hollywood —sesiones de gimnasio, masajes o desayunos saludables—, la actriz australiana confesó que su mañana previa a la gala tiene un fuerte componente espiritual.

“Esto es una locura, pero iré a la iglesia por la mañana”, declaró Kidman el sábado por la noche durante la cena previa a los Oscar organizada por Chanel y Charles Finch en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel, según recogió Variety.

Y añadió en referencia a su agenda: “Lo encajaremos... simplemente me centra. Es lo que hago los domingos”.

Kidman está confirmada como presentadora en la 98.ª edición de los Oscar, que se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, conducida por Conan O’Brien y transmitida para América Latina a través de la plataforma HBO Max.

La ganadora del Oscar acudió a la cena de Chanel acompañada por sus hijas Sunday y Faith, aunque aclaró que ellas no la acompañarán ni en la ceremonia ni en las fiestas posteriores.

“No, es un domingo por la noche”, explicó a Variety. “Están de vacaciones de primavera, pero nos iremos recogiendo, volveremos a casa, nos daremos un baño y nos iremos a la cama”, describió con humor.

No obstante, Nicole Kidman dejó abierta la posibilidad de prolongar la velada: “Puede que salga a alguna fiesta... Debería salir”.

El evento de Chanel y Charles Finch reunió a un nutrido grupo de figuras del cine y la música, entre ellas Jessie Buckley, Teyana Taylor, Kristen Stewart, Mick Jagger, Sharon Stone, Javier Bardem, Lily-Rose Depp, Sigourney Weaver, Elle Fanning y Regé-Jean Page, entre otros.

Más allá de la alfombra roja, Nicole Kidman atraviesa también un proceso personal marcado por su separación del cantante de música country Keith Urban.

En declaraciones a Variety, la artista de 58 años ofreció sus primeras palabras públicas sobre el fin de su matrimonio. “Todavía hay dolor”, admitió de manera escueta y directa, sin profundizar en los detalles de la ruptura.

En esa misma línea, describió el año pasado como un período de repliegue: “Estuve tranquila. Tenía otras cosas en marcha. Estaba en mi caparazón”.

Sin embargo, aseguró para el citado medio haber dejado atrás esa etapa y aseguró que “ahora estoy en un lugar en el que digo: ’2026. Vamos allá’”.

Sobre su prioridad actual, fue clara: “Lo que agradezco es mi familia y mantenerla como está, avanzando. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto. Me mantengo en el lugar de decir: ‘Somos una familia’, y eso es lo que seguiremos siendo. Mis hermosas hijas, mis queridas, que de repente ya son mujeres”.

En lo profesional, Kidman llega a 2026 con una agenda exigente. Este mes se estrena en Prime Video Scarpetta, la adaptación de la popular serie de novelas de Patricia Cornwell, donde interpreta a una médico forense.

En otoño llegará Practical Magic 2, la esperada secuela que la reunirá con Sandra Bullock casi tres décadas después del original, con el regreso confirmado de Stockard Channing y Dianne Wiest, y la incorporación de Joey King.

“La amo. Y somos tan distintas”, dijo sobre Bullock a Variety. “Soy como [hace un ruido estridente con la boca] y ella es tan medida y organizada. Somos como hermanas”.

Además, se encuentra rodando la tercera temporada de Lioness, la serie creada por Taylor Sheridan, y cerrará el año con un papel en la nueva película de terror del director Osgood Perkins.