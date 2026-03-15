  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Karla Sofía Gascón sobre Premios Oscar: "No querían que una mujer trans ganara"

La actriz Karla Sofía Gascón recordó la ola de polémicas que vivió en 2025 durante la temporada de Premios Oscar

Karla Sofía Gascón sobre Premios Oscar: No querían que una mujer trans ganara

La actriz Karla Sofía Gascón.
Estados Unidos.

La actriz española Karla Sofía Gascón volvió a hablar sobre la polémica que marcó su carrera durante la temporada de premios de Hollywood. Un año después de la controversia que rodeó su nominación al Oscar, la intérprete aseguró que hubo sectores de la industria que no querían que una mujer trans se llevara la estatuilla.

“Hubo mucha gente que no quería que una mujer trans ganara la estatuilla. Y lo lograron”, declaró al recordar lo ocurrido durante la carrera por los Premios Oscar.

Raven-Symoné revela su Monte Rushmore de Disney Channel y excluye a Miley Cyrus

Karla Sofía Gascón recordó también la intensa presión mediática que vivió: “Fue un año muy complicado, hubo muchas voces en mi contra, muchas críticas y ataques. Recibí mensajes negativos, amenazas y comentarios transfóbicos que nunca imaginé enfrentar de esta manera”.

Sobre los calificativos y acusaciones que circularon en medios y redes, Gascón aclaró su postura: “Los que me conocen saben que yo no soy racista, ni nada de lo que me calificaron. Fui una víctima fácil, a la que además le tenía mucha gente ganas”, señaló la actriz.

Julieta Venegas anuncia su debut literario con Norteña, Memorias del Comienzo

Además, quiso aclarar que la mayor parte de los ataques se dieron en redes sociales y medios de comunicación, mientras que en la vida real las personas no la habían confrontado directamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias