Karla Sofía Gascón sobre Premios Oscar: "No querían que una mujer trans ganara"

Estados Unidos.

La actriz española Karla Sofía Gascón volvió a hablar sobre la polémica que marcó su carrera durante la temporada de premios de Hollywood. Un año después de la controversia que rodeó su nominación al Oscar, la intérprete aseguró que hubo sectores de la industria que no querían que una mujer trans se llevara la estatuilla.

“Hubo mucha gente que no quería que una mujer trans ganara la estatuilla. Y lo lograron”, declaró al recordar lo ocurrido durante la carrera por los Premios Oscar.