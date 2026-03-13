Raven-Symoné revela su Monte Rushmore de Disney Channel y excluye a Miley Cyrus

La actriz Raven-Symoné compartió su opinión sobre qué exestrellas de Disney Channel merecen un lugar en el Monte Rushmore del canal, sorprendiendo a fans al excluir a Miley Cyrus y otros nombres icónicos como Selena Gomez, Demi Lovato, los Jonas Brothers y el elenco de High School Musical.
En una entrevista con Stepping Into the Shade Room, la actriz de That’s So Raven habló sobre su perspectiva del legado de Disney Channel, mientras la presentadora Thembi Mawema señalaba algunos posibles candidatos como Hilary Duff, Zendaya, Keke Palmer, Shia LaBeouf y la propia Raven.
Raven compartió su top cuatro personal:"Yo diría que yo, Hilary, Shia...", comenzó, y al ser interrumpida por Mawema preguntando: “¿Miley?”, Raven respondió:—No, no Miley. Te quiero, Miley, pero no a Miley, ella vino después.
En cambio, la actriz incluyó a Lee Thompson Young, protagonista de The Famous Jett Jackson, como el cuarto integrante de su Rushmore. “Ya no está con nosotros, pero fue la primera serie afroamericana de Disney. Así que Lee Thompson Young interpretó al famoso Jett Jackson, y creo que debería estar en Disney Rushmore. Sin duda, se merece un lugar”, afirmó Raven.
Trayectoria de los seleccionados:
Lee Thompson Young protagonizó 65 episodios de The Famous Jett Jackson (1998–2001), así como su película secuela Jett Jackson: The Movie, y apareció en Johnny Tsunami (1999). Posteriormente participó en Friday Night Lights, Akeelah and the Bee, FlashForward y Rizzoli & Isles, antes de fallecer en 2013.
Hilary Duff encabezó 65 episodios de Lizzie McGuire (2001–2004) y la película de 2003 The Lizzie McGuire Movie. También protagonizó Cadet Kelly (2002) y lanzó cuatro álbumes de pop bajo Disney en la década de 2000.
Shia LaBeouf interpretó a Louis Stevens en 65 episodios de Even Stevens (2000–2003) y en The Even Stevens Movie (2003). Además, participó en Hounded, Tru Confessions y prestó su voz en un episodio de The Proud Family.
Raven-Symoné protagonizó 100 episodios de That’s So Raven (2003–2007) y 122 episodios de la secuela Raven’s Home (2017–2023). También apareció en spin-offs como Cory in the House, The Suite Life of Zack & Cody y Bunk’d, protagonizó The Cheetah Girls (2003) y dos películas de Zenon, además de participar como actriz de doblaje en Kim Possible.
Con su elección, Raven-Symoné destaca tanto el impacto cultural de los primeros programas de Disney Channel como la relevancia de las series que marcaron una generación, reconociendo a figuras que, según ella, definieron la esencia del canal.