Raven-Symoné revela su Monte Rushmore de Disney Channel y excluye a Miley Cyrus

La actriz Raven-Symoné compartió su opinión sobre qué exestrellas de Disney Channel merecen un lugar en el Monte Rushmore del canal, sorprendiendo a fans al excluir a Miley Cyrus y otros nombres icónicos como Selena Gomez, Demi Lovato, los Jonas Brothers y el elenco de High School Musical.

En una entrevista con Stepping Into the Shade Room, la actriz de That’s So Raven habló sobre su perspectiva del legado de Disney Channel, mientras la presentadora Thembi Mawema señalaba algunos posibles candidatos como Hilary Duff, Zendaya, Keke Palmer, Shia LaBeouf y la propia Raven.

Raven compartió su top cuatro personal:"Yo diría que yo, Hilary, Shia...", comenzó, y al ser interrumpida por Mawema preguntando: “¿Miley?”, Raven respondió:—No, no Miley. Te quiero, Miley, pero no a Miley, ella vino después.

En cambio, la actriz incluyó a Lee Thompson Young, protagonista de The Famous Jett Jackson, como el cuarto integrante de su Rushmore. “Ya no está con nosotros, pero fue la primera serie afroamericana de Disney. Así que Lee Thompson Young interpretó al famoso Jett Jackson, y creo que debería estar en Disney Rushmore. Sin duda, se merece un lugar”, afirmó Raven.