Último tráiler del reinicio de Malcolm in the Middle ya está disponible

Bryan Cranston es afeitado aquí y arreglado íntimamente allá por Jane Kaczmarek justo antes de la fiesta del 40 aniversario de sus personajes en el último tráiler del reinicio de Malcolm in the Middle, que se estrenará el 10 de abril en Hulu.

“Vamos, Dewey. Ya has visto esto como mil veces...”, dice Hal, interpretado por Cranston, a Lois, personaje de Kaczmarek, mientras le pide que se depile correctamente durante una videollamada con Caleb Ellsworth-Clark, quien interpreta a Dewey en la miniserie de cuatro episodios.

El momento cómico refleja lo caótica e injusta que sigue siendo la vida para Malcolm, el genio del medio interpretado por Frankie Muniz, al reunirse con Cranston, Kaczmarek y sus hermanos en su hogar disfuncional. “El comportamiento antisocial constante de esta familia y sus prioridades miopes e irracionales me resultan tóxicos”, grita Malcolm con frustración en otro momento del tráiler.

La serie trae de vuelta también a Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese) y Emy Coligado (Piama), a quienes se suman nuevos miembros del reparto: Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el hermano menor; y Kiana Madeira como Tristan, la novia de Malcolm.

El año pasado, Disney encargó una breve reposición de Malcolm in the Middle, con Linwood Boomer, creador de la serie, de regreso como guionista y productor ejecutivo. La serie original se estrenó en Fox en enero de 2000 y se emitió durante siete temporadas, obteniendo siete premios Emmy, incluidos guion y dirección en 2000 y 2001.

La miniserie que revive la historia, producida por 20th Television (parte de Disney Television Studios) y New Regency, estará disponible en Hulu y Disney+ para suscriptores del paquete en Estados Unidos, y en Disney+ a nivel internacional el 10 de abril.