Lindsay Lohan se va de Dubái por las tensiones en Medio Oriente

La actriz Lindsay Lohan fue captada llegando a Nueva York junto a su esposo, Bader Shammas, y su hijo Luai, luego de salir de Dubái en medio de la creciente tensión en Medio Oriente derivada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
La protagonista de Chicas Pesadas fue fotografiada caminando por un aeropuerto de la ciudad con una sonrisa. Vestía un atuendo casual compuesto por pantalones deportivos negros, chaqueta de cuero color burdeos, camiseta blanca y una bufanda estampada.
El viaje se produjo después de que trascendiera que Lindsay Lohan y su familia se encontraban a salvo tras los ataques de represalia lanzados por Irán en distintas zonas del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita.
De acuerdo con Daily Mail, la actriz, de 39 años, dejó Dubái luego de que comenzaran los bombardeos que siguieron al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
“Orando por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”, escribió la actriz en sus redes sociales.
Lindsay hizo su vida en Dubái hace más de 10 años
Lindsay Lohan reside en Dubái desde 2014, ciudad a la que se trasladó después de varios años bajo el intenso escrutinio mediático en Hollywood.
La actriz inició su relación con Shammas en 2020. La pareja se comprometió en 2021, contrajo matrimonio en 2022 y en 2023 dio la bienvenida a su primer hijo.
En entrevistas recientes, Lohan ha explicado que eligió establecerse en los Emiratos Árabes Unidos por la privacidad y tranquilidad que le brinda para criar a su hijo, lejos de los paparazzi y del ritmo acelerado de la industria del entretenimiento.
En una conversación con Vogue Arabia, la actriz señaló que su vida en Dubái le permite concentrarse en su familia y llevar un estilo de vida más sereno.
“Es un gran soplo de aire fresco no tener que pensar demasiado en cada cosa que haces”, afirmó.
A pesar de residir lejos de Hollywood, Lohan se mantiene activa en la industria. Recientemente volvió a trabajar con Jamie Lee Curtis en la secuela Otro Viernes de Locos, continuación de Un Viernes de Locos.
Además, participará junto a Shailene Woodley en la próxima miniserie de Hulu Count My Lies, proyecto en el que ambas también se desempeñarán como productoras ejecutivas.
