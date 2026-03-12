Lindsay Lohan se va de Dubái por las tensiones en Medio Oriente

Dubái.

La actriz Lindsay Lohan fue captada llegando a Nueva York junto a su esposo, Bader Shammas, y su hijo Luai, luego de salir de Dubái en medio de la creciente tensión en Medio Oriente derivada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La protagonista de Chicas Pesadas fue fotografiada caminando por un aeropuerto de la ciudad con una sonrisa. Vestía un atuendo casual compuesto por pantalones deportivos negros, chaqueta de cuero color burdeos, camiseta blanca y una bufanda estampada.

El viaje se produjo después de que trascendiera que Lindsay Lohan y su familia se encontraban a salvo tras los ataques de represalia lanzados por Irán en distintas zonas del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita.

De acuerdo con Daily Mail, la actriz, de 39 años, dejó Dubái luego de que comenzaran los bombardeos que siguieron al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

“Orando por la paz. Cuídense todos. Que Dios nos bendiga”, escribió la actriz en sus redes sociales.