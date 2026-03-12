Netflix confirma secuela de ‘Las Guerreras K-pop’

Estados Unidos.

Este jueves 12 de marzo Netflix confirmó que la exitosa película de 'Las Guerreras K-Pop' tendrá una segunda parte en la que de nueva cuenta las veremos luchando contra los demonios.

A través de un comunicado Netflix confirmó que la nueva película de 'Las Guerreras K-pop' estará dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans; sin embargo, hasta ahora no se ha revelado una posible fecha de estreno.

“ES OFICIAL, HUNTERS 'Las Guerreras K-pop' regresarán con una secuela escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans”, escribieron en X.