Netflix confirma secuela de ‘Las Guerreras K-pop’

Netflix sorprendió a los fanáticos de Rumi, Miran y Zoey al revelar que ya preparan la segunda parte de la película

Las guerreras K-Pop de Netflix no sólo compiten por Mejor Película Animada, sino que también luchan en la categoría de Mejor Canción Original gracias su tema "Golden", que impuso récords en las listas de Billboard y de reproducciones en Spotify.
Estados Unidos.

Este jueves 12 de marzo Netflix confirmó que la exitosa película de 'Las Guerreras K-Pop' tendrá una segunda parte en la que de nueva cuenta las veremos luchando contra los demonios.

A través de un comunicado Netflix confirmó que la nueva película de 'Las Guerreras K-pop' estará dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans; sin embargo, hasta ahora no se ha revelado una posible fecha de estreno.

“ES OFICIAL, HUNTERS 'Las Guerreras K-pop' regresarán con una secuela escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans”, escribieron en X.

Cinco razones por las que el show Guerreras K-Pop promete sorprender en SPS

La cinta será nuevamente un coproducción con Sony Pictures Animation. "Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio", aseguró Maggie Kang.

El impacto de las K-pop Demon Hunters y su lucha por proteger el Honmoon mantuvo a la cinta durante varias semanas en el primer lugar de contenido visto en Netflix, además de que la cinta se encuentra nominada en la categoría de Mejor Animación en los premios Oscar de este domingo.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

