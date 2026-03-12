Netflix confirma secuela de ‘Las Guerreras K-pop’

Este jueves 12 de marzo Netflix confirmó que la exitosa película de 'Las Guerreras K-Pop' tendrá una segunda parte en la que de nueva cuenta las veremos luchando contra los demonios.
A través de un comunicado Netflix confirmó que la nueva película de 'Las Guerreras K-pop' estará dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans; sin embargo, hasta ahora no se ha revelado una posible fecha de estreno.
“ES OFICIAL, HUNTERS 'Las Guerreras K-pop' regresarán con una secuela escrita y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans”, escribieron en X.
La cinta será nuevamente un coproducción con Sony Pictures Animation. "Como cineasta coreana, me siento muy orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes. Hay mucho más en este mundo que hemos construido y me emociona poder mostrarlo. Este es sólo el principio", aseguró Maggie Kang.
El impacto de las K-pop Demon Hunters y su lucha por proteger el Honmoon mantuvo a la cinta durante varias semanas en el primer lugar de contenido visto en Netflix, además de que la cinta se encuentra nominada en la categoría de Mejor Animación en los premios Oscar de este domingo.