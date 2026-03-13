Doja Cat se retracta tras criticar a Timothée Chalamet en TikTok

La cantante y rapera Doja Cat publicó esta semana —y posteriormente eliminó— un video en TikTok en el que criticaba al actor Timothée Chalamet, antes de compartir otro mensaje en el que reflexionó sobre sus propias palabras y explicó por qué decidió retractarse.

La intérprete de Paint the Town Red, cuyo nombre real es Amala Dlamini, es conocida por su actividad constante en TikTok y por un estilo de publicaciones espontáneo que, según ella misma ha dicho, suele responder más al entretenimiento que a una estrategia planificada.

El primer video, publicado el 9 de marzo y posteriormente eliminado, mostraba a la artista hablando sobre una reciente afirmación de Chalamet en la que el actor habría dicho que “a nadie le importa” el ballet y la ópera.

“Oye, por cierto, la ópera tiene 400 años, el ballet 500”, dijo la cantante en el video. “Un tal Tim-oh-tay Cha-lam-et tuvo la osadía —un tipo grande, por cierto— de decir, ante las cámaras, que a nadie le importa”.

Sin embargo, el video que generó mayor atención fue el que publicó al día siguiente. En esa segunda grabación, Doja Cat no ofreció exactamente una disculpa directa al actor, pero sí hizo una reflexión pública sobre su reacción inicial.

La artista admitió que decidió eliminar su publicación porque, en realidad, no se considera experta ni en ballet ni en ópera. Incluso reconoció que nunca ha asistido en directo a una representación de estos géneros.

“Ayer decidí darle una lección a ese hombre porque existe una cultura basada en la indignación y cosas así, y la gente quiere sentirse parte de algo”, explicó en el video. “Es una necesidad de conexión, sea buena o mala”.

En su autocrítica, Doja Cat fue más allá y calificó su primer video como una forma de “postureo moral”, al reconocer que aprovechó la controversia para conectar con el público.

“Quería conectar con la gente y sabía que el error de Timothée era algo que podía aprovechar para que la gente conectara conmigo”, señaló.

La artista también explicó que su reacción inicial estuvo motivada por el deseo de sentirse parte de una conversación colectiva en internet.

“Ese era el material perfecto para parecer sincera”, afirmó. “Creo que solo quería un abrazo. Creo que eso era todo lo que quería. Quería sentir que formaba parte de algo más grande que yo. Quería que me dieran palmaditas en la espalda como todos los demás se dan palmaditas en la espalda en las secciones de comentarios. Y quería parecer una heroína”.

Finalmente, añadió que, una vez que obtuvo la reacción del público, la experiencia no resultó como esperaba: “Y cuando lo conseguí, no me gustó tanto”.