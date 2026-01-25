Roberto Contreras inicia su segundo mandato en SPS

San Pedro Sula, Honduras

Con la entrega del bastón de mando y la imposición de la banda, el alcalde Roberto Contreras Mendoza dio inicio a su segundo mandato al frente de la Alcaldía de San Pedro Sula. Contreras se convierte en el alcalde número 134 en la historia de la capital industrial y en el segundo en gobernar por un período consecutivo, tras ganar la reelección. Asume su segundo mandato con grandes retos y con el compromiso de que los cuatro años que comienzan hoy serán mejores que el primer período, manteniendo como principales apuestas la educación técnica y la salud. La ceremonia de investidura se realizó en el gimnasio municipal. La secretaria municipal, María Luisa Pascua, dio lectura al acta de la Gobernación en la que consta la juramentación de los miembros de la Corporación Municipal de San Pedro Sula electos para el período 2026-2030, ante la gobernadora política, Alexa Solórzano.

Posteriormente, Contreras, en su condición de alcalde saliente, brindó un discurso. Luego, tras la imposición de la banda y la entrega del bastón de mando por parte de su esposa, Zoila de Contreras, tomó nuevamente la palabra, ya como alcalde entrante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En su discurso de asunción reiteró el compromiso de seguir trabajando junto a la nueva Corporación Municipal, dejando a un lado los colores políticos y “poniéndose la camisa de San Pedro Sula” para continuar con el desarrollo de la ciudad y volverla más competitiva, moderna y atractiva. A diferencia de otros actos de toma de posesión, Contreras no presentó un discurso elaborado. Repitió anécdotas de intervenciones anteriores y, fuera del acto simbólico, no hubo mayores novedades.

Cabe recordar que esta es la primera vez que Roberto Contreras toma posesión un 25 de enero, ya que en su primera administración, debido a situaciones relacionadas con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la juramentación fue realizada por su hermano, Rolando Contreras. Rolando Contreras prestó su nombre y fotografía para que Roberto Contreras pudiera participar en el proceso electoral del período 2022-2026, convirtiéndose en el alcalde más fugaz que ha tenido San Pedro Sula, al ejercer el cargo durante 28 días, tras lo cual renunció y entregó la alcaldía al actual edil.

A trabajar con la camiseta de SPS

En su mensaje como alcalde reelecto, Contreras recalcó que la nueva Corporación Municipal, en su mayoría presente en el evento, continuará trabajando de manera incansable en beneficio de la población.