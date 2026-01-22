Sesiones virtuales marcaron primera gestión de Contreras

A partir de hoy se desarrollarán en la ciudad una serie de eventos que marcarán la ruta que seguirán las autoridades electas para el período 2026-2030.
Con la realización del quinto y último cabildo abierto, programado para este día, se despide la Corporación Municipal que gobernó durante el período 2022-2026. En este espacio, las autoridades salientes —la mayoría de las cuales también integrarán la nueva Corporación— rendirán cuentas a la población.
El cabildo abierto se llevará a cabo en uno de los salones de Expocentro y se espera la participación de representantes de la sociedad civil, organizaciones comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas, cooperativas, iglesias, juntas locales, grupos productivos, empresa privada y otras organizaciones de desarrollo local.
Será la oportunidad para que las autoridades expliquen al pueblo sampedrano en qué se han invertido los fondos municipales, los proyectos ejecutados, los ingresos y egresos, así como las obras concluidas, las que están en proceso y las que se proyectan construir.
Este cabildo abierto se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Municipalidades.
Sesiones corporativas
Los miembros de la Corporación saliente realizaron ayer sus dos últimas sesiones. En total, durante la administración municipal 2022-2026 se llevaron a cabo 162 sesiones, la mayoría de manera virtual a través de Zoom, mientras que las presenciales se realizaron de forma privada.
En la sesión número 161 se recibió el informe acumulado del avance físico y financiero de los proyectos correspondientes al cuarto trimestre de 2025, además de las mociones relacionadas con la rendición de cuentas del gobierno local. La sesión 162 fue extraordinaria y se realizó para ratificar lo aprobado en la anterior.
Se espera que hoy los corporativos acompañen al alcalde Roberto Contreras Mendoza durante la presentación de su informe de rendición de cuentas en el cabildo abierto. En el evento participará Karin Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), y también se presentará un video con los principales logros de la administración.
La Corporación Municipal saliente está integrada por el alcalde Roberto Contreras Mendoza; Omar Menjívar, vicealcalde; y los regidores Eriselda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Hugo Montessi, Nora del Carmen Collins, Armando Calidonio, Luis Cardona, Francis Rodríguez, Carmen Elena Paz Guzmán y Vicente López.
Juramentación
El viernes 23 de enero, en un acto solemne, la gobernadora política Alexa Solórzano juramentará a las nuevas autoridades municipales: el alcalde reelecto Roberto Contreras Mendoza; la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara; y los regidores Eriselda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Hugo Montessi Valladares, Tania Isabel Zúñiga Amador, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nora del Carmen Collins, Rodolfo Padilla Sunseri y Armando Calidonio.
La ceremonia se realizará en Expocentro a las 10:00 de la mañana. La toma de posesión, junto al traspaso de banda y bastón de mando, tendrá lugar el domingo 25 de enero a las 3:00 de la tarde en el gimnasio municipal, donde las nuevas autoridades compartirán con la ciudadanía.