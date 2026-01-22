Sesiones virtuales marcaron primera gestión de Contreras

San Pedro Sula

A partir de hoy se desarrollarán en la ciudad una serie de eventos que marcarán la ruta que seguirán las autoridades electas para el período 2026-2030.

Con la realización del quinto y último cabildo abierto, programado para este día, se despide la Corporación Municipal que gobernó durante el período 2022-2026. En este espacio, las autoridades salientes —la mayoría de las cuales también integrarán la nueva Corporación— rendirán cuentas a la población.

El cabildo abierto se llevará a cabo en uno de los salones de Expocentro y se espera la participación de representantes de la sociedad civil, organizaciones comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas, cooperativas, iglesias, juntas locales, grupos productivos, empresa privada y otras organizaciones de desarrollo local.

Será la oportunidad para que las autoridades expliquen al pueblo sampedrano en qué se han invertido los fondos municipales, los proyectos ejecutados, los ingresos y egresos, así como las obras concluidas, las que están en proceso y las que se proyectan construir.

Este cabildo abierto se realiza en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Municipalidades.