Contreras y sus corporativos a rendir cuentas en último cabildo abierto

Los sampedranos tendrán la oportunidad de conocer que hizo la actual administración en su último año de gestión y que hará la próxima Corporación Municipal en sus primeros dice meses de gobierno.
Los informes serán presentados en el último cabildo abierto de la actual administración municipal que se realizará la próxima semana, tres días antes de que finalice la gestión y asuma la nueva Corporación.
En la última sesión corporativa, donde se aprobaron varios temas de interés de ciudad, también se autorizó la realización del último cabildo luego de una moción presentada por el alcalde Roberto Contreras.
El alcalde considera en la moción que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal y le corresponde celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas.
De acuerdo a la Ley de Municipalidades en los cabildos abiertos debe comparecer la Corporación en pleno además representantes comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la Corporación, para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la Comunidad.
Contreras explica en la moción que la Ley es clara y establece que las sesiones de Cabildo Abierto son convocadas por el Alcalde Municipal, previa resolución de la mayoría de los miembros dela Corporación Municipal.
Rendirán cuentas a la población sampedrana
El cabildo abierto convocado de acuerdo a la Ley de Municipalidades es para Rendir Cuentas, la cual se celebrará durante la segunda quincena del mes de enero de cada año donde se presentará el presupuesto ejecutado en el año anterior y el presupuesto proyectado para el nuevo año.
El cabildo toma relevancia debido a que es el informe de lo ejecutado en el último año de la Corporación Municipal saliente y da paso a que el pueblo conozca los proyectos, plan de arbitrios y presupuesto con el que las autoridades que asumen en el período 2026-2030 trabajarán el primer año.
El evento se realizará el jueves 22 de enero a las 5:00 pm en las instalaciones de Expocentro y estarán presentes los representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas, como ser: Comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten.
La Corporación Municipal en San Pedro Sula ha cumplido con los cinco cabildos abiertos que manda la Ley y el calendario de sesiones, en su mayoría por zoom.
Cabe señalar que la Ley de Municipalidades debe ser reformada porque únicamente menciona la celebración de sesiones de manera pública y privada si la Corporación así lo considera, pero no vía zoom o en línea.