Contreras y sus corporativos a rendir cuentas en último cabildo abierto

San Pedro Sula, Honduras

Los sampedranos tendrán la oportunidad de conocer que hizo la actual administración en su último año de gestión y que hará la próxima Corporación Municipal en sus primeros dice meses de gobierno.

Los informes serán presentados en el último cabildo abierto de la actual administración municipal que se realizará la próxima semana, tres días antes de que finalice la gestión y asuma la nueva Corporación.

En la última sesión corporativa, donde se aprobaron varios temas de interés de ciudad, también se autorizó la realización del último cabildo luego de una moción presentada por el alcalde Roberto Contreras.

El alcalde considera en la moción que la Corporación Municipal es el órgano deliberativo de la Municipalidad electa por el pueblo y máxima autoridad dentro del término municipal y le corresponde celebrar asambleas de carácter consultivo en cabildo abierto con representantes de organizaciones locales, legalmente constituidas.

De acuerdo a la Ley de Municipalidades en los cabildos abiertos debe comparecer la Corporación en pleno además representantes comunales, sociales, gremiales, sindicales, ecológicas y otras que por su naturaleza lo ameriten, a juicio de la Corporación, para resolver todo tipo de situaciones que afecten a la Comunidad.

Contreras explica en la moción que la Ley es clara y establece que las sesiones de Cabildo Abierto son convocadas por el Alcalde Municipal, previa resolución de la mayoría de los miembros dela Corporación Municipal.