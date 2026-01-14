Inauguran comedor infantil para niños de y en la calle en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los niños en condiciones vulnerables de San Pedro Sula ya tienen un lugar donde recibirán alimento, pero también protección, afecto y un entorno seguro en la Capital Industrial. Se trata del primer Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”, con el propósito de atender a los niños y niñas en situación de calle. El proyecto cocina y comedor comunitario municipal, es impulsado por el alcalde Roberto Contreras, para brindar alimentación diaria y atención integral a niños y niñas.

El alcalde enfatizó que este comedor representa mucho más que un espacio para brindar alimentos. “Este es un sueño que nació en 2022 y hoy se convierte en realidad. Sabemos que muchos niños viven en condiciones extremadamente difíciles, por eso este comedor no solo ofrecerá comida, sino también protección, afecto y un entorno seguro para su crecimiento”.

En la Capital Industrial la situación de mendicidad es evidente. En cada semáforo se observan niños, niñas y familias completas pidiendo dinero sin que exista control de parte de los entes encargados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ante ese panorama la municipalidad inició el proyecto que funcionará en las antiguas instalaciones del Centro de Capacitación Técnico Sampedrano, en el barrio Las Palmas, y forma parte de una estrategia municipal que busca prevenir la explotación infantil.

El proyecto incluyó la demolición y reacondicionamiento completo del área, dando paso a un espacio moderno, seguro y digno, diseñado para atender inicialmente a más de 100 niños y niñas, con una capacidad proyectada de hasta 150 menores diarios.



Gestión de la alimentación

La alimentación será gestionada en coordinación con empresas socialmente responsables a través de la oficina EcoSocial, un programa manejado por la esposa del alcalde, Zoila de Contreras a fin de articular el trabajo entre la municipalidad y el sector privado. El Comedor Infantil Municipal funcionará de lunes a viernes, brindando almuerzo y merienda, y contará con un bus municipal para el traslado de los niños y niñas que actualmente se encuentran en distintos semáforos de la ciudad.

La atención estará a cargo de personal debidamente capacitado por agencias de cooperación e instituciones aliadas. Durante el proceso, previo a la inauguración, la municipalidad desarrolló un censo en las calles de San Pedro Sula y ejecutó acciones complementarias como la entrega de víveres a familias, la inscripción de menores en el Registro Nacional de las Personas y la implementación de programas de atención integral, beneficiando a 5,695 personas.

Detalles de la obra

El proyecto contempló la redistribución y mejora del comedor, construcción de oficina administrativa, instalación de paredes de tabla yeso con ventanales de vidrio, nueva cubierta de techo, nivelación y colocación de piso de porcelanato, climatización, pintura general y modernización del sistema eléctrico.