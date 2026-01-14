Inauguran comedor infantil para niños de y en la calle en San Pedro Sula

Los niños en condiciones vulnerables de San Pedro Sula ya tienen un lugar donde recibirán alimento, pero también protección, afecto y un entorno seguro en la Capital Industrial.
Se trata del primer Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”, con el propósito de atender a los niños y niñas en situación de calle.
El proyecto cocina y comedor comunitario municipal, es impulsado por el alcalde Roberto Contreras, para brindar alimentación diaria y atención integral a niños y niñas.
El alcalde enfatizó que este comedor representa mucho más que un espacio para brindar alimentos. “Este es un sueño que nació en 2022 y hoy se convierte en realidad. Sabemos que muchos niños viven en condiciones extremadamente difíciles, por eso este comedor no solo ofrecerá comida, sino también protección, afecto y un entorno seguro para su crecimiento”.
En la Capital Industrial la situación de mendicidad es evidente. En cada semáforo se observan niños, niñas y familias completas pidiendo dinero sin que exista control de parte de los entes encargados.
Ante ese panorama la municipalidad inició el proyecto que funcionará en las antiguas instalaciones del Centro de Capacitación Técnico Sampedrano, en el barrio Las Palmas, y forma parte de una estrategia municipal que busca prevenir la explotación infantil.
El proyecto incluyó la demolición y reacondicionamiento completo del área, dando paso a un espacio moderno, seguro y digno, diseñado para atender inicialmente a más de 100 niños y niñas, con una capacidad proyectada de hasta 150 menores diarios.
Gestión de la alimentación
La alimentación será gestionada en coordinación con empresas socialmente responsables a través de la oficina EcoSocial, un programa manejado por la esposa del alcalde, Zoila de Contreras a fin de articular el trabajo entre la municipalidad y el sector privado.
El Comedor Infantil Municipal funcionará de lunes a viernes, brindando almuerzo y merienda, y contará con un bus municipal para el traslado de los niños y niñas que actualmente se encuentran en distintos semáforos de la ciudad.
La atención estará a cargo de personal debidamente capacitado por agencias de cooperación e instituciones aliadas. Durante el proceso, previo a la inauguración, la municipalidad desarrolló un censo en las calles de San Pedro Sula y ejecutó acciones complementarias como la entrega de víveres a familias, la inscripción de menores en el Registro Nacional de las Personas y la implementación de programas de atención integral, beneficiando a 5,695 personas.
Detalles de la obra
El proyecto contempló la redistribución y mejora del comedor, construcción de oficina administrativa, instalación de paredes de tabla yeso con ventanales de vidrio, nueva cubierta de techo, nivelación y colocación de piso de porcelanato, climatización, pintura general y modernización del sistema eléctrico.
Los encargados rehabilitaron el módulo de baños y acondicionó el área de cocina, la cual cuenta con cuarto de refrigeración para conservación de alimentos, bodega, alacena y un nuevo portón de acceso vehicular para facilitar la logística.
Con la inauguración del Comedor Infantil Municipal “Nutriendo tu Futuro”, las autoridades municipales reafirman su compromiso con la niñez, convencido de que, si los niños y niñas son el futuro del país, también merecen un presente lleno de oportunidades.
La vicealcaldesa electa, Maritza Soto, estuvo presente en la inauguración del programa y enfatizó el apoyo a la niñez. “Son proyectos que hacen la diferencia y convierten al alcalde Contreras en un referente. Sabemos de su sensibilidad por los grupos vulnerables y es una forma de apoyar integralmente enfatizó.