Ambiente previo a la juramentación de la Corporación Municipal de SPS 2026-2030

San Pedro Sula, Cortés.

Para la ocasión, la municipalidad dispuso una alfombra roja como parte del recibimiento a las autoridades entrantes y salientes, en una ceremonia que ha sido catalogada como breve, pero solemne.

Desde tempranas horas, regidores electos y miembros de la corporación saliente comenzaron a llegar al edificio municipal, mientras personal de la Alcaldía ultimaba los detalles del acto protocolario.

Un ambiente de expectativa y orden se vive la tarde de este 23 de enero en los alrededores del Palacio Municipal de San Pedro Sula, donde se llevará a cabo la ceremonia de juramentación de la Corporación Municipal electa para el período 2026-2030 .

De acuerdo con el protocolo oficial de toma de posesión de autoridades municipales, previo a la investidura formal, que incluye la entrega del bastón edilicio y la colocación de la banda, se desarrolla el acto de juramentación, el cual estará a cargo de Alexa Solórzano, gobernadora política del departamento de Cortés.

Como parte de las medidas de seguridad, las autoridades procedieron al cierre de varias calles y avenidas del centro de la ciudad, con el objetivo de prevenir disturbios, plantones o congestionamientos vehiculares.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estas acciones han restringido el acceso a las inmediaciones del Palacio Municipal, por lo que se recomienda a la población evitar transitar por la zona si no es estrictamente necesario.

El acto oficial se desarrollará en el Salón Consistorial, considerado uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, y contará con la presencia de funcionarios municipales y representantes institucionales.

La nueva Corporación Municipal estará encabezada por Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, quien fue declarado ganador oficial por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras los comicios recientes. Contreras logró su reelección bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras, lo que le permitirá gobernar por cuatro años más la segunda ciudad más importante del país.

Según los resultados oficiales publicados por el órgano electoral, Contreras obtuvo 190,658 votos, equivalentes al 75.32 %, mientras que su principal contendor, Júnior Búrbara, candidato del Partido Nacional, alcanzó 34,507 votos (13.63 %).

La ceremonia de juramentación marcará el inicio formal del nuevo período municipal y el cierre del ciclo administrativo de las autoridades salientes.