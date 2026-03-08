Madre de tres niñas solicita apoyo para continuar su lucha contra el cáncer

San Pedro Sula, Honduras.

La vida de Victoria Montoya dio un giro inesperado cuando recibió una noticia que cambiaría su vida y la de su familia. A sus 33 años, esta madre de tres niñas enfrenta una dura batalla contra el cáncer y hoy pide el apoyo de los hondureños para continuar con su tratamiento.

La joven madre recurrió a medios locales para compartir su historia. Relató que reside en Villanueva, Cortés, donde junto a su esposo ha construido un hogar lleno de sueños para sus hijas.

Sin embargo, esos planes se vieron sacudidos el 26 de noviembre de 2024, cuando le diagnosticaron cáncer de mama agresivo. A partir de ese momento inició un proceso médico difícil y agotador.

Victoria se sometió a una cirugía y quimioterapias, enfrentando meses de tratamientos, efectos secundarios y la incertidumbre propia de una enfermedad tan compleja. Durante ese tiempo, su esposo hizo todo lo posible para acompañarla y cubrir los gastos.