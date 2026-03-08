Madre de tres niñas solicita apoyo para continuar su lucha contra el cáncer

La vida de Victoria Montoya dio un giro inesperado cuando recibió una noticia que cambiaría su vida y la de su familia. A sus 33 años, esta madre de tres niñas enfrenta una dura batalla contra el cáncer y hoy pide el apoyo de los hondureños para continuar con su tratamiento.
La joven madre recurrió a medios locales para compartir su historia. Relató que reside en Villanueva, Cortés, donde junto a su esposo ha construido un hogar lleno de sueños para sus hijas.
Sin embargo, esos planes se vieron sacudidos el 26 de noviembre de 2024, cuando le diagnosticaron cáncer de mama agresivo. A partir de ese momento inició un proceso médico difícil y agotador.
Victoria se sometió a una cirugía y quimioterapias, enfrentando meses de tratamientos, efectos secundarios y la incertidumbre propia de una enfermedad tan compleja. Durante ese tiempo, su esposo hizo todo lo posible para acompañarla y cubrir los gastos.
Después de atravesar ese duro proceso, la familia pensó que lo peor había quedado atrás. No obstante, recientemente Victoria comenzó a experimentar fuertes dolores en el cuerpo, una señal de alerta que la llevó a regresar al médico para realizarse estudios más exhaustivos.
Los resultados de esos exámenes confirmaron una noticia aún más difícil, el cáncer seguía presente y se había extendido hacia sus huesos. Lo que significa que debe iniciar un nuevo tratamiento oncológico para poder enfrentar la enfermedad.
Victoria, quien es originaria de Chamelecón, indicó que en esta ocasión los médicos le han indicado 14 ciclos de quimioterapia, un tratamiento que representa una esperanza para frenar el avance del cáncer, pero cuyo costo es muy elevado para su familia.
La sampedrana expresó que el tratamiento anterior consumió todos sus recursos, por lo que ya no cuentan con los medios para continuar pagando los medicamentos que ahora necesita.
A pesar de la dificil situación, Victoria no piensa rendirse. Dice que aún tiene fuerzas para luchar y que su mayor motivación son sus hijas, por quienes desea seguir adelante y superar esta dura prueba.
Con el corazón en la mano, la joven madre ha decidido pedir ayuda a la población, confiando en que la solidaridad de muchas personas pueda darle la oportunidad de continuar con su tratamiento.
Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse con la familia al 9734-4805. Victoria también pide que, además de cualquier ayuda económica, la mantengan presente en sus oraciones mientras continúa esta difícil pero valiente lucha contra el cáncer.