Roberto Contreras: cuatro años más al frente de la alcaldía de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

Relegado en la tercera posición quedó el exalcalde y aspirante del partido Libertad y Refundación (Libre), Rodolfo Padilla Sunseri, con 25,609 (10.11%).

El jefe de la comuna de la Capital Industrial logró una ventaja de 156,151 votos sobre el segundo lugar de la contienda electoral.

Según los resultados reflejados en la página web del órgano electoral, Contreras obtuvo 190,658 (75.32%), mientras que el candidato del Partido Nacional, Júnior Búrbara, apenas alcanzó 34,507 marcas (13.63%).

El actual alcalde sampedrano consiguió su reelección bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras. Su triunfo holgado le permitirá gobernar por cuatro años más a la segunda ciudad más importante de Honduras.

Roberto Contreras fue declarado oficialmente este martes por el Consejo Nacional Electoral ( CNE ) como el ganador de las elecciones en la corporación municipal de San Pedro Sula.

El actual alcalde tiene 65 años y nació en San Pedro Sula. Cada vez que tiene la oportunidad cuenta que creció en un entorno humilde y trabajó desde joven vendiendo periódicos, lustrando zapatos y barriendo aceras para contribuir al sustento familiar.

Es fundador de la empresa Power Chicken, de ahí el origen de su apodo: “el pollo Contreras”, hoy la franquicia es manejada por sus hijos.

Contreras dio sus primeros pasos en política como regidor municipal en el 2013, cuando resultó electo en la planilla del Partido Liberal junto al entonces candidato a alcalde Juan Carlos Zúñiga, pero renunció poco después y donó su salario a una fundación.

En las elecciones generales de 2021, se postuló para la alcaldía de San Pedro Sula de manera independiente y tras inconvenientes legales en su inscripción, donde su hermano Rolando Contreras le prestó su fotografía y tras una alianza se convirtió en alcalde.

Desde que llegó a la alcaldía, Contreras ha impulsado una serie de proyectos en infraestructura, recaudación y administración, pero está consciente que hay mucho por hacer.

Según sus cifras, su administración ha invertido cerca de 5,000 millones de lempiras en infraestructura solo con fondos municipales.

Contreras ha sido un alcalde muy mediático y ha denunciado el retraso en el pago de las transferencias de fondos del gobierno central, así como la persecución política de la que ha sido objeto, según él.

Cabe mencionar, además, que Roberto Contreras, luego de las elecciones primarias de 2025, fue electo como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).