Roberto Contreras, "el pollo espartano" que no está dispuesto a dejar la alcaldía de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Roberto Contreras Mendoza, conocido como “el Pollo”, es el alcalde de San Pedro Sula y actualmente aspira a la reelección para el período 2026-2030 por el Partido Liberal. Su historia combina un origen humilde, un impulso empresarial y una carrera política cargada de promesas, polémicas y logros.

El actual alcalde tiene 65 años y nació en San Pedro Sula. Cada vez que tiene la oportunidad cuenta que creció en un entorno humilde y trabajó desde joven vendiendo periódicos, lustrando zapatos y barriendo aceras para contribuir al sustento familiar.

Es fundador de la empresa Power Chicken, de ahí el origen de su apodo: “el pollo Contreras”, hoy la franquicia es manejada por sus hijos.

Contreras dio sus primeros pasos en política como regidor municipal en el 2013, cuando resultó electo en la planilla del Partido Liberal junto al entonces candidato a alcalde Juan Carlos Zúñiga, pero renunció poco después y donó su salario a una fundación.

En las elecciones generales de 2021, se postuló para la alcaldía de San Pedro Sula de manera independiente y tras impasses en su inscripción, donde su hermano Rolando Contreras le prestó su fotografía y tras una alianza se convirtió en alcalde.

Desde que llegó a la alcaldía, Contreras ha impulsado una serie de proyectos en infraestructura, recaudación y administración, pero está consciente que hay mucho por hacer.

Según sus cifras, su administración ha invertido cerca de 5,000 millones de lempiras en infraestructura solo con fondos municipales.