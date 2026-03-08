"Cuando una mujer cree en sí misma, cambia las cosas”: vicealcaldesa sampedrana

San Pedro Sula, Honduras

En una cuartería del barrio Medina comenzó la historia de vida de Maritza Soto de Lara, hoy vicealcaldesa de San Pedro Sula.

Creció conociendo de cerca la pobreza, pero también la solidaridad y la fortaleza que su madre le inculcó desde niña, valores que marcaron su camino personal, empresarial y ahora político.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, su trayectoria refleja las luchas y conquistas que han abierto espacios para la participación femenina en la vida pública.

De empresaria y dirigente gremial en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), pasó a asumir un nuevo reto en la administración municipal, convencida de que la experiencia en el sector privado y el trabajo en equipo pueden contribuir al desarrollo de la ciudad.

Su llegada a la política, asegura, no es casualidad, sino parte de ese proceso histórico en el que cada vez más mujeres ocupan espacios de liderazgo y toma de decisiones, con la convicción de aportar al crecimiento de sus comunidades.

“Soy una mujer que me entrego a los proyectos, a las personas, y logro que ellas también hagan esa empatía, ese nexo y ese compromiso conmigo. De hecho, el grupo de empresas que lidero ha sido un éxito por lo mismo. Se suma el hecho de haber estado tantos años en la CCIC, donde he podido hacer ese tipo de relaciones”.

Con ese ADN, asegura que apoyará a las actuales autoridades para trabajar por la ciudad.

Afirma que no pretende ser una figura decorativa, sino hacer valer su rol de empresaria y sus contactos para apoyar a los sampedranos.

Tiene claro que en la vicealcaldía posee voz, pero no voto en las sesiones corporativas. Sin embargo, asegura que conoce los principales problemas de la ciudad, que deben ser atendidos con prioridad, entre ellos el congestionamiento vial, el saneamiento y el orden urbano.

“La generación de empleo y atraer la inversión es clave y en eso tenemos claridad. Apoyamos decididamente la educación técnica, los proyectos de salud y comunitarios del alcalde Roberto Contreras”, dice.