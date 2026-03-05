Lomas del Carmen ya cuenta con biblioteca municipal renovada

San Pedro Sula, Honduras

Los niños de Lomas del Carmen en el este de la ciudad ya tienen un lugar para soñar, aprender, viajar y explorar mundos imaginarios através de la lectura.

El alcalde Roberto Contreras inauguró el proyecto de mejoramiento de la Biblioteca Municipal San Juan, un espacio que antes estaba en abandono y que ahora luce remodelado, climatizado y lleno de libros.

Con más de 800 ejemplares que incluyen cuentos, atlas, diccionarios y material de estudio para alumnos de hasta noveno grado, la biblioteca estará abierta de lunes a viernes, de 7:30 a m a 4:30 p m, ofreciendo un ambiente seguro y acogedor para fomentar el hábito de la lectura desde la infancia.

Durante la inauguración, el alcalde leyó un cuento a los estudiantes del Centro Básico José Cecilio del Valle, recordando la importancia de la lectura.

“Este es un lugar que encontramos abandonado, estaba cayéndose a pedazos. Decidimos invertir un millón de lempiras, instalar aire acondicionado y ahora los niños van a venir a leer aquí”, dijo Contreras muy emocionado.

El edil sampedrano considera que la lectura permite a los niños viajar con la imaginación, mejorar su vocabulario y despertar su curiosidad.

“Queremos cultivar el hábito de la lectura desde que son pequeños, porque es algo que los acompañará toda la vida”, explicó el alcalde Contreras.

El lugar estaba destruido, es un predio municipal y en conjunto la comunidad y la municipalidad trabajaron para remodelar el sitio y volverlo acogedor.

Cristel Mejía, directora del Centro Básico José Cecilio del Valle, destacó que este tipo de proyectos ayuda a que los niños incorporen la lectura en su vida diaria.

“Estamos inculcándolos desde el centro educativo para que lo mantengan en su adultez”, dijo.

Lurvin Gonzáles, vecina del sector Lomas del Carmen, señaló que la remodelación es un beneficio importante para los niños, ya que la mayoría de los centros educativos de la zona no cuentan con bibliotecas.

“Estamos totalmente agradecidos; nadie se había interesado por la colonia y valoramos mucho la inversión que se ha hecho”, reiteró.

Con la biblioteca en sector El Carmen, San Pedro Sula cuenta con cuenta con cinco bibliotecas: Biblioteca Rafael Antonio Hernández, en la colonia Satélite 1 etapa; El Paraíso, en Cofradía; Suyapa, en Chamelecón; Municipal “Ing. Juan Fernando López”, en el kiosco del Parque Central y San Juan, en el sector El Carmen.