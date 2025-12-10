Real España vs Olimpia, en vivo, triangulares Liga Nacional: Horario y transmisión

San Pedro Sula, Honduras.

Con un partidazo arrancará la fase de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Olimpia, el líder de las vueltas regulares, visita hoy al Real España de Jeaustin Campos, que buscará hacerse fuerte en su casa. La Máquina terminó en el quinto lugar en la temporada regular con 29 puntos, unos números no tan buenos si tomamos en cuenta que Olimpia, su rival de turno, le sacó 15 puntos de ventaja.

Ante esto, queda claro que los albos llegan como favoritos al juego de esta noche, que arrancará a las 7:00 pm. Ahora bien, las estadísticas dicen otra cosa. El de hoy será el partido 113 entre ambos clubes en el estadio Morazán de San Pedro Sula, donde los aurinegros ganan la serie. Se han registrado 36 victorias de Real España, 32 del Olimpia y empataron 44 veces. "Ya hemos competido bastante bien contra Olimpia y esto es una motivación para nosotros", dijo el DT Jeaustin Campos.

El otro lado de la historia

Más allá de que el equipo que dirige el costarricense Jeaustin Campos gana la serie histórica en su casa ante el vigente campeón de Honduras, hay un dato que vale la pena resaltar, y es que Olimpia solo ha perdido dos veces en las últimas 11 visitas al estadio Morazán. “Es un rival muy complicado en San Pedro. Saben cómo juegan y tienen un buen técnico como el profe Campos. Nuestro objetivo es ir a ganar como siempre, pero será difícil”, remarcó Michaell Chirinos, futbolista de los albos.

Triangulares.

Grupo A: Olimpia, Motagua, Real España. Grupo B: Marathón, Platense, Olancho FC.

Horario y dónde verlo