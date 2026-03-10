Tabla posiciones Liga Nacional: Sorpresa con el puesto del Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

El verde evidenció varias fallas individuales y colectivas. La línea defensiva de Choloma estuvo firme, cortando con efectividad los intentos del monstruo.

En un enfrentamiento que prometía intensidad, el CD Choloma y Marathón terminaron repartiendo puntos tras un amargo empate 0-0 en duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Con este empate sin goles en el estadio Rubén Deras, Marathón suma 12 puntos superando al Olimpia que tiene misma cantidad, pero los verdolagas siguen dejando muchas dudas en referencia al fútbol que mostraron en la campaña anterior.

Choloma, por su parte, se hunde ya que sigue en el último lugar del Clausura 2026 y también es colista en esa lucha por no descender. El equipo maquilero en el descenso cuenta con 18 puntos, mientras que el rival directo en esa zona es Victoria con 24pts.

La jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras sigue este miércoles con tres juegos y cierra el domingo con el partido que protagonizarán Platense y Olimpia en el estadio Morazán de San Pedro Sula.