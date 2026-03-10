Choloma vs Marathón, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El CD Choloma se enfrenta este día al Marathón en el inicio de la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Hondubet, en un partido donde ambos clubes se miden en el cierre de la primera vuelta.

El conjunto cholomeño llega a este compromiso en una situación complicada, ya que ocupa el último lugar del torneo Clausura con apenas seis puntos, producto de una campaña irregular que lo mantiene en la zona baja de la tabla de posiciones .

Además, la situación también preocupa en la tabla general, donde el CD Choloma también se ubica en el fondo con 17 unidades , por lo que cada partido se vuelve clave en su lucha por mejorar su posición y alejarse de los puestos de mayor riesgo.