Rodrigo Auzmendi deja al Banfield de Troglio: Sorprende su nuevo equipo

Buenos Aires, Argentina.

El delantero argentino Rodrigo Auzmendi, recordado en Honduras por su paso con la camiseta del Motagua, tomó la decisión final de no seguir como jugador del Banfield de la primera división del fútbol de la Argentina.

Mediante sus redes sociales oficiales, el artillero de 25 años de edad anunció con emotivas palabras su marcha del "Taladro" en un mensaje que ha desatado diversos comentarios.

"Toca despedirme de esta institución. Agradecerles a cada una de las personas que forman parte del club y están en el día a día: trabajadores, cuerpo técnico y mis compañeros, principalmente, que me hicieron sentir parte desde el primer día que llegué. Hasta siempre", señaló Rodrigo en su cuenta oficial de Instagram.

Auzmendi llegó a Banfield por petición de Pedro Troglio luego de destacar como goleador con el Motagua en el fútbol hondureño. Su rendimiento en la Liga Nacional de Honduras despertó el interés del club argentino, que decidió incorporarlo como una alternativa ofensiva.

En el equipo de Pedro Troglio se destacó con 4 goles en 15 partidos en el pasado Torneo Clausura 2025. Ya en este año, participó en siete encuentros, sin poder anotar.