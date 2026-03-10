Video: El enfrentamiento entre Lavallén y aficionado del Marathón

Choloma, Honduras.

El Club Deportivo Marathón cerró la primera vuelta del Clausura 2026-2027 con muchas interrogantes tras un amargo empate 0-0 ante el CD Choloma en la jornada 11, resultado que dejó más preocupaciones que certezas.

Al finalizar el partido en el estadio Rubén Deras, algunos aficionados verdolagas expresaron su frustración por el mal momento del equipo y se lo hicieron saber a su entrenador, Pablo Lavallén.

Sorprendentemente, el técnico argentino reaccionó y se dirigió hacia los seguidores para discutir con ellos.