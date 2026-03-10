Video: El enfrentamiento entre Lavallén y aficionado del Marathón

El Club Deportivo Marathón cerró la primera vuelta del Clausura 2026-2027 con muchas interrogantes tras un amargo empate 0-0 ante el CD Choloma en la jornada 11, resultado que dejó más preocupaciones que certezas.
Al finalizar el partido en el estadio Rubén Deras, algunos aficionados verdolagas expresaron su frustración por el mal momento del equipo y se lo hicieron saber a su entrenador, Pablo Lavallén.
Sorprendentemente, el técnico argentino reaccionó y se dirigió hacia los seguidores para discutir con ellos.
Lavallén gesticuló y mostró su enojo mientras los fanáticos reclamaban, hasta que jugadores y cuerpo técnico intervinieron para evitar que la situación se saliera de control.
Este episodio refleja la tensión que vive el club y la presión que sienten tanto el cuerpo técnico como los jugadores por la irregular campaña que atraviesan.
Con este empate, Marathón suma 12 puntos, igualando al Olimpia, pero sigue dejando dudas sobre el nivel de juego mostrado en comparación con la temporada pasada.
En la próxima jornada, el “Monstruo Verde” se enfrentará a la UPNFM en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, el sábado 14 de marzo a las 3:00 p.m.