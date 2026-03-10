Concacaf: Alajuelense sorprendió al LAFC y sueña con eliminarlos de la Champions

Los Ángeles, Estados Unidos.

La Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica le plantó cara al LAFC de la MLS de los Estados Unidos y le sacó un empate de 1-1 por la ida de los octavos de final de la Champions de Concacaf. En duelo realizado en el BMO Stadium de Estados Unidos, el conjunto tico y único club de Centroamérica vivo en esta fase del torneo más importante de Concacaf, sacó un importante empate en suelo estadounidense y sueña con dar el batacazo ante uno de los clubes que son favoritos para consagrarse campeones de la competición.

La primera gran emoción llegó justo antes del descanso, cuando Alejandro Bran Flores sorprendió con un potente disparo desde fuera del área al minuto 44, que se coló en la portería local desatando la euforia de los seguidores del Alajuelense y obligando a LAFC a replantear su ofensiva de cara al segundo tiempo. Tras la pausa, el partido se reanudó con la misma tónica: LAFC empujando, combinando rápidamente por las bandas y generando algunos acercamientos, aunque sin encontrar claridad inmediata en el último cuarto.

La insistencia rindió frutos en el minuto 56, cuando Denis Bouanga capitalizó una jugada bien hilvanada por los locales para empatar el marcador, levantando a la afición de sus asientos y equilibrando las acciones en el tablero. A partir de ese momento, el duelo se tornó mucho más abierto. LAFC continuó dominando la posesión y presionando para buscar la ventaja, con varias llegadas peligrosas y oportunidades que exigieron al portero de Alajuelense, mientras que la visita apostó por el orden defensivo y transiciones rápidas para intentar inquietar en contragolpes.



Si bien el asiático Son ha tenido actuaciones destacadas en otras fases del torneo y ha sido clave para el equipo en instancias previas (como en la ronda contra Real España, donde fue figura con asistencias y goles), en este duelo específico su aporte no se tradujo en estadísticas directas de gol o asistencia en el empate ante los ticos.

El segundo round

Tras el empate 1‑1 en la ida disputada en el BMO Stadium de Los Ángeles, Los Angeles FC y LD Alajuelense se preparan para definir su clasificación a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el juego de vuelta. El partido se disputará el martes 17 de marzo de 2026 en el Estadio Alejandro Morera Soto, casa de la Alajuelense en la ciudad de Alajuela, Costa Rica, escenario donde ambos equipos buscarán sacar ventaja y asegurar su pase a la siguiente fase.