Cruz Azul vence a Monterrey y toma ventaja en los octavos de la Champions de Concacaf

México.

Los Rayados salieron a imponerse en su estadio, pero en el minuto 11 estuvieron a punto de ser vulnerados, cuando el uruguayo Gabriel Fernández se hizo de un balón tras un error de Alonso Aceves y remató de cabeza a las manos del guardameta Santiago Mele.

Erik Lira y los argentinos Gonzalo Piovi y Nicolás Ibáñez anotaron por los Azules, en tanto por Monterrey Roberto de la Rosa se convirtió en un par de goles.

Cruz Azul derrotó este martes por 2-3 a los Rayados de Monterrey, que jugaron con 10 desde el minuto 80 por expulsión del arquero uruguayo Santiago Mele, para tomar ventaja en los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf.

Los Azules tomaron ventaja en el 25; en un tiro de esquina, Lira se hizo de la pelota y de pierna derecha metió el balón en la roja, el 0-1.

Cuando mejor estaban los celestes, los Rayados empataron en el 35, con un gol de Roberto de la Rosa, quien recibió un balón de Carlos Sanledo, y aprovechó la marca floja para igualar el duelo.

Monterrey fue por más y en el 40 se puso delante, otra vez De la Rosa anotó de zurda a pase de Luis Reyes, el 2-1.

Cuando Monterrey había detenido a un Cruz impetuoso en su afán de atacar, el guardameta uruguayo Santiago Mele hundió a los Rayados con una falta en el área, que provocó un penalti y su expulsión por dos tarjetas amarillas.

Piovi se convirtió en el penalti ante el colombiano Stefan Medina, portero improvisado del Monterrey, que sufrió con un hombre menos en la cancha.

En el minuto 90, Ibáñez anotó de derecha a pase de Omar Campos para darle la victoria a Cruz Azul, que tiene todo un favor para clasificarse a cuartos de final en una serie que concluirá el próximo martes en Puebla, casa de los celestes.

- Ficha técnica:

2. Monterrey: Santiago Mele; Ricardo Chávez, Stefan Medina, Carlos Salcedo (Víctor Guzmán, m.73), Alonso Aceves; Luis Reyes, Jorge Rodríguez, Cristian Reyes (José Urías, m.73), Jesús M. Corona (Iker Fimbres, m.59), Lucas Ocampos (Luca Orellano, m.59); Roberto de la Rosa (Uros Djurdjevic, m.66).

Entrenador: Nicolás Sánchez.

3. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Omar Campos, Amaury García, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Rodolfo Rotondi (Jorge Rodarte, m.73), Agustín Palavecino, Jeremy Márquez (Luka Romero, m.93), Carlos Rodríguez (Andrés Montaño, m.81), José Paradela (Christian Ebere, m.81); Gabriel Fernández (Nicolás Ibáñez, m.73).

Entrenador: Nicolás Larcamón.

Goles: 0-1, m.25: Erik Lira. 1-1, m.35: Roberto de la Rosa. 2-1, m.40: Roberto de la Rosa. 2-2, m.84: Gonzalo Piovi. 2-3, m.90: Nicolás Ibáñez.

Árbitro: Drew Fischer, de Canadá. Expulsó a Mele (m.80) y amonestó a Rodríguez, Mele, Reyes; Márquez y Piovi.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Copa de campeones de la Concacaf, entre los Rayados de Monterrey y el Cruz Azul, celebrado en el estadio BBVA, en Monterrey, norte de México, ante más de 28.000 aficionados. EFE