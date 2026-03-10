¿Malagón puede perderse el Mundial 2026? México en zozobra y América brinda la información

Ciudad de México, México.

Luis Ángel Malagón, guardameta del América y de la selección mexicana de fútbol, se lesionó este martes en la victoria de su equipo por 0-1 sobre el Philadelphia Union, en la Copa de Campeones de la Concacaf, y puso en duda su participación en el Mundial 2026. "En relación con la salida del campo por lesión de Luis Ángel Malagón, el Club América informa que nuestro guardameta será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica", explicó el equipo en un comunicado.

La lesión de Malagón, que se teme sea una rotura del tendón de Aquiles, ocurrió en la parte final del primer tiempo del partido de ida de los octavos de final en el que las Águilas vencieron al Philadelphia Union de la Major League Soccer. Sucedió en una jugada sin contacto, en la que el portero se preparaba para hacer un despeje desde su área chica, pero al momento de intentar pegarle al balón con la derecha, su pierna izquierda se dobló; Malagón cayó al césped y de inmediato se llevó la mano a la zona del tobillo, mientras se retorcía de dolor. El guardameta fue llevado de inmediato a los vestuarios.

Reacción del técnico de América

El técnico del Club América, André Jardine, se pronunció tras la lesión del portero Luis Ángel Malagón durante el partido ante el Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf. El entrenador brasileño mostró preocupación por el estado del guardameta y aseguró que el equipo está a la espera de los estudios médicos para conocer el alcance real de la lesión. “Estamos preocupados por Malagón. Es un jugador muy importante para nosotros y para la selección. Ahora mismo no podemos confirmar nada, debemos esperar los estudios médicos para saber exactamente qué tiene”, explicó Jardine tras el encuentro. El técnico también destacó la importancia del arquero dentro del esquema del América y expresó su deseo de que la lesión no sea grave. “Ojalá no sea nada serio. Malagón es un profesional ejemplar y un líder dentro del equipo. Esperamos que pueda recuperarse lo antes posible”, mencionó.

Plaga en el Tri

A pesar de su bajo nivel en los meses recientes, Malagón se perfilaba como el favorito del seleccionador Javier 'Vasco' Aguirre para ser el titular de México en el Mundial que arranca el próximo 11 de junio por encima de Raúl Rangel, portero del Guadalajara. La baja de Malagón alarga la epidemia de lesiones de los jugadores estelares del Tri que han complicado el armado de la lista final que 'el Vasco' conformará para la justa mundialista.