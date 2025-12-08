  1. Inicio
Motagua con fichaje de lujo; dos vuelven al Olimpia y Diego Vázquez es noticia

El mercado de piernas en el fútbol hondureño ya comienza a dar diversas noticias con el tema de fichajes, salidas y renovaciones de contrato.

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas en el fútbol hondureño.
El experimentado zaguero uruguayo Fabricio Silva se quedó sin contrato en Victoria de La Ceiba.
Kike Vázquez: El joven defensor de la UPNFM se encuentra como agente libre tras finalizar contrato con Lobos de la UPNFM.
Edwin Maldonado, mediocampista que llegó a préstamo desde Motagua, finaliza contrato con Génesis PN.
Elmer Güity: El zurdo se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con el Juticalpa FC.
Jhon Jairo López, técnico de Victoria, informó que deberán pagarle a toda la plantilla el 100% de los salarios pendientes, de lo contrario su continuidad en el club la analizará.
Walter Martínez confirmó que tiene seis meses de contrato con Victoria, pero no volverá luego de dejar la institución por segunda vez en noviembre debido a falta de pago y que quiere sus papeles para ser agente libre.
Héctor Castellanos queda libre tras finalizar su respectivo contrato de préstamo con Génesis PN. El centrocampista ahora es agente libre.

Nicolas "Monoco" Gómez, zaguero uruguayo, es agente libre ya que se quedó sin contrato tras buenas temporadas con el Juticalpa FC.

Denovan Torres, quien ha defendido la meta del Juticalpa FC en los últimos torneos, se quedó sin contrato.
Humberto "Beto" Rivera, técnico de Juticalpa FC, aseguró tras quedar eliminados del torneo Apertura que su futuro está en el aire: "Tengo que hablar claro con ellos, deben ser más responsables con la institución, nosotros en cuanto a rendimiento cumplimos, hicimos 25 puntos, perdimos cuatro por mala administración de la institución", señaló."
Ramiro Rocca: Está en veremos la continuidad del argentino con el Juticalpa FC, pese a que tiene seis meses de contrato.

Luis Garrido jugó poco en Juticalpa FC y todo indica de que no seguirá para la próxima campaña.

El arquero Michaell Perelló vuelve al Real España, club donde tiene contrato, luego de su paso por el Victoria.
El zaguero Elvin Casildo vuelve al Olimpia, donde tiene contrato, tras su paso por el Victoria.
El mediocampista Raúl García confirmó que volverá al Olimpia para el torneo Apertura tras el préstamo con UPNFM luego de no clasificar a la liguilla.
Jorge Pineda no estuvo al frente del CD Choloma en sus últimos partidos, presentó constancias médicas, pero su continuidad está en el aire.
Elías Burbara, presidente de Real España, confirmó que Jeaustin Campos tiene un año de contrato y se respeta sin problemas.
Bryan Acosta es agente libre tras finalizar contrato con Nashville,: Real España es su primera opción.
Nicolás Messiniti y Marathón con negociaciones estancadas de momentos luego del fallecimiento de Orinson Amaya, pero está encaminada la renovación por dos años.
Pablo Cacho anunció su salida de Victoria para irse a jugar a Motagua: "Fueron 2 años tantos buenos como malos, pero me quedo con los buenos momentos las bonitas alegrías gracias a cada uno de mis compañeros, personal administrativo, cuerpo técnico y esta gran afición que me gané".
Mario Martínez: Mundialista con Honduras 2014 que es agente libre tras rescindir contrato con el CD Choloma.
David Edoardo, hijo de David Suazo, se estrenó con su nuevo equipo en la serie C italiana siendo titular, fue triunfo de 1-0 de Team Altamura frente al Giugliano Calcio.
Jorlian Abdiel Sánchez es un delantero panameño que se pelean Real España y Olancho FC, viene de sobresalir con Plaza Amador.
Diego Vázquez con pie fuera del Marquense luego de quedarse sin liguilla, el club tiene problemas económicos y la continuación del entrenador argentino no está garantizada a pesar de levantarlos de los malos resultados.
Luis Palma sigue siendo noticia, Lech Poznan no lo quiere devolver en enero al Celtic, quien lo ha buscado, pero el club polaco planea ejercer la opción de compra de 4 millones de euros.
¿Kevin "Choloma" López interesa a Real España? Elías Burbara, presidente de Real España, manifestó que barajan "opciones" para el torneo Clausura, pero que no hay nombres en la agenda de momento.
