Motagua con fichaje de lujo; dos vuelven al Olimpia y Diego Vázquez es noticia

Humberto "Beto" Rivera, técnico de Juticalpa FC, aseguró tras quedar eliminados del torneo Apertura que su futuro está en el aire: "Tengo que hablar claro con ellos, deben ser más responsables con la institución, nosotros en cuanto a rendimiento cumplimos, hicimos 25 puntos, perdimos cuatro por mala administración de la institución", señaló."